Усунення диктатора. Клімкін пояснив, до чого готуються російські еліти

Силовий блок та російські еліти усвідомлюють невідворотні зміни в РФ та готуються до рішучих дій.

Російські еліти та силовики усвідомлюють, що диктатор Володимир Путін перетворився на геополітичного бандита. Більше не доцільно ставити знак рівняння між ним та Росією, тому вони можуть піти на «персональне перезавантаження» першої особи. Про це заявив ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін в інтерв’ю Obozrevatel.

У РФ вже сумніваються у тому, що «Путін – це Росія». «Питання в тому, як вони будуть діяти, але в певний момент діяти вони будуть, оскільки вони втрачають Росію, яку вони також будували разом з Путіним. Тоді в Росії зрозуміють, що персональне перезавантаження – це єдина можливість якимось чином почати знову розмовляти з Заходом», – наголосив Клімкін.

Ексміністр закордонних справ додав, що агресивні і нічим не виправдані дії диктатора щодо України відвернули від нього колишніх союзників та довели, що Путін перетворився на «геополітичного бандита». На це, зокрема, вказує і останнє засідання СНД. «Путін втрачає вплив на Кавказі, в центральній Азії і в Азії, зокрема», – зазначив Клімкін.

Нагадаємо, керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов розповів, що певні підготовчі процеси до усунення президента РФ Володимира Путіна від влади вже йдуть.

Як повідомлялося, рада депутатів муніципального округу Ломоносовський у Москві звернулася до президента Росії Володимира Путіна з вимогою піти у відставку. У зверненні наголошується, що після другого терміну Путіна «все пішло наперекосяк», тому для добробуту РФ необхідна зміна влади.