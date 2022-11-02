Головна Країна Політика
search button user button menu button

Усунення диктатора. Клімкін пояснив, до чого готуються російські еліти

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Усунення диктатора. Клімкін пояснив, до чого готуються російські еліти
фото з відкритих джерел

Силовий блок та російські еліти усвідомлюють невідворотні зміни в РФ та готуються до рішучих дій.

Російські еліти та силовики усвідомлюють, що диктатор Володимир Путін перетворився на геополітичного бандита. Більше не доцільно ставити знак рівняння між ним та Росією, тому вони можуть піти на «персональне перезавантаження» першої особи. Про це заявив ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін в інтерв’ю Obozrevatel.

У РФ вже сумніваються у тому, що «Путін – це Росія».  «Питання в тому, як вони будуть діяти, але в певний момент діяти вони будуть, оскільки вони втрачають Росію, яку вони також будували разом з Путіним. Тоді в Росії зрозуміють, що персональне перезавантаження – це єдина можливість якимось чином почати знову розмовляти з Заходом», – наголосив Клімкін.

Ексміністр закордонних справ додав, що агресивні і нічим не виправдані дії диктатора щодо України відвернули від нього колишніх союзників та довели, що Путін перетворився на «геополітичного бандита». На це, зокрема, вказує і останнє засідання СНД. «Путін втрачає вплив на Кавказі, в центральній Азії і в Азії, зокрема», – зазначив Клімкін.

Нагадаємо, керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов розповів, що певні підготовчі процеси до усунення президента РФ Володимира Путіна від влади вже йдуть. 

Як повідомлялося, рада депутатів муніципального округу Ломоносовський у Москві звернулася до президента Росії Володимира Путіна з вимогою піти у відставку. У зверненні наголошується, що після другого терміну Путіна «все пішло наперекосяк», тому для добробуту РФ необхідна зміна влади.

Читайте також:

Теги: Павло Клімкін росія путін диктатор

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Мирослав Попович: Стратегічним завданням для Європи є усунення Путіна від влади
Мирослав Попович: Стратегічним завданням для Європи є усунення Путіна від влади
9 сiчня, 2015, 15:15
Фізичне усунення Путіна ускладнюється тим, що він нікого до себе не підпускає
Російські олігархи обговорюють фізичне усунення Путіна – розвідка
23 березня, 15:02
Подоляк порівняв Росію з ігроманом, якому пощастило, проте після ходу ва-банк він програв
Банкова висміяла Путіна, який клянчить перемовини в України
Сьогодні, 15:50

Політика

«Де їх тримали?». Зеленський розповів, чим його здивували росіяни 
«Де їх тримали?». Зеленський розповів, чим його здивували росіяни 
Вплив Росії на Центральну Азію зменшується. Експертка помітила втішну тенденцію
Вплив Росії на Центральну Азію зменшується. Експертка помітила втішну тенденцію
Президент назвав найбільшу помилку України за 30 років незалежності 
Президент назвав найбільшу помилку України за 30 років незалежності 
Усунення диктатора. Клімкін пояснив, до чого готуються російські еліти
Усунення диктатора. Клімкін пояснив, до чого готуються російські еліти
Перша леді зустрілася з українцями в Португалії: символічний образ Зеленської (фото, відео)  
Перша леді зустрілася з українцями в Португалії: символічний образ Зеленської (фото, відео)  
Зеленський розповів, коли поїде в Крим. Рашисти вибухнули погрозами
Зеленський розповів, коли поїде в Крим. Рашисти вибухнули погрозами

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
91K
Росіяни підтримують війну в Україні? Результати закритого опитування
65K
Британська розвідка пояснила, чому Пригожин став відвертішим у своїх заявах
60K
На Донеччині запеклі бої, «вагнерівці» штурмують українські сили – ISW (мапа)
59K
Лідер Ічкерії Закаєв закликає Україну визнати незалежність ще однієї республіки, окупованої РФ
53K
Хотіла стати супершпигункою, а їстиме тюремну баланду. СБУ викрила незвичного «крота» в своїх рядах
52K
Закаєв пояснив, навіщо Путін випустив мільйон росіян, які тікали від мобілізації

Новини

На Херсонщині окупанти виганяють людей з осель і мінують територію
Вчора, 07:35
ЗСУ відбили 11 ворожих атак у трьох областях – Генштаб
31 жовтня, 07:30
Росія перекинула до Білорусі ще один ешелон техніки і «кадировців»
30 жовтня, 07:06
У російських лікарнях колапс через велику кількість поранених рашистів
29 жовтня, 07:31
На Донеччині ЗСУ знищили 300 окупантів, що готувались до атаки – Генштаб
29 жовтня, 07:11
Незалежність Калмикії та прогноз щодо зарплат українців. П'ять головних новин 28 жовтня
28 жовтня, 21:00

Прес-релізи

Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
1 листопада, 14:35
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту