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Підготовка до усунення Путіна від влади вже йде: є кандидати-наступники

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Підготовка до усунення Путіна від влади вже йде: є кандидати-наступники
Підготовка до усунення Путіна від влади вже триває
фото з відкритих джерел

Росія загнала себе в глухий кут, але вона ще може вийти з війни і не розвалитися, зазначив керівник ГУР

Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов розповів, що певні підготовчі процеси до усунення президента РФ Володимира Путіна від влади вже йдуть. Про це Буданов розповів в інтерв'ю з Наталею Мосейчук.

«Росія не може саме зараз зупинитись, бо це тільки пришвидшить її розділення і руйнацію. Росія загнала себе в глухий кут, з нього ще реально вийти. Це визнання, що все це сталося помилково, вихід за адмінкордони 1991 року і початок вибудовування якогось діалогу з усім світом. Але це автоматично означає трансфер влади», – каже Буданов.

За його словами, певні підготовчі процеси до усунення Путіна вже йдуть. 

«Є суперництво, це не один кандидат [в наступники Путіна], їх кілька. Про певних з них інформація в ЗМІ просочується, певних – ні», – переконаний очільник розвідки. 

Буданов вважає, що трансфер влади може мати позитивні наслідки для України за певних умов. 

«Він дасть Україні плюс лише в одному випадку – якщо вони приймуть цю парадигму сприйняття світу, захочуть видозмінитися. Це перша умова. Друга – ми чітко зробимо висновки про те, що було ці всі роки, і будемо правильно вибудовувати наше життя. У всіх інших випадках це нічого не змінить», – зазначив він.

Нагадаємо, днями рада депутатів муніципального округу Ломоносовський у Москві звернулася до президента Росії Володимира Путіна з вимогою піти у відставку. У зверненні наголошується, що після другого терміну Путіна «все пішло наперекосяк», тому для добробуту РФ необхідна зміна влади.

Раніше російський депутат від партії «Яблоко» муніципального округу Смольнінське у Санкт-Петербурзі Микита Юферєв звернувся до Держдуми з проханням відсторонити Володимира Путіна з посади президента. 

До слова, раніше російський диктатор Володимир Путін заявив, що головним досягненням так званої «військової спецоперації» в Україні стало укріплення суверенітету. А те, що весь цивілізований світ об’єднується проти Росії, як переконує Путін, піде тільки на користь РФ.

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Теги: Україна росія розвідка путін партії диктатор депутат військові

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