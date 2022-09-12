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Депутати із Москви і Санкт-Петербурга вимагають відставки Путіна

Надія Клочко
glavcom.ua
Депутати із Москви і Санкт-Петербурга вимагають відставки Путіна
Під петицією про відставку Путіна підписалися 19 депутатів
фото з відкритих джерел

Політики із Санкт-Петербурга та Москви заявили, що дії Путіна шкодять Росії та її громадянам

Муніципальні депутати 18 округів Москви і Санкт-Петербурга підписали петицію з вимогою відставки президента Росії Володимира Путіна. Відповідний документ оприлюднила у Twitter муніципальна депутатка Санкт-Петербурга Ксенія Торстрьом.

Депутати у своїй петиції заявили, що дії російського диктатора Володимира Путіна завдають шкоди їхній державі та громадянам.

«Ми, муніципальні депутати Росії, вважаємо, що дії президента В. В. Путіна роблять шкоду майбутньому Росії і її громадянам. Вимагаємо відставки Володимира Путіна з поста президента РФ», – йдеться в заяві.

Депутати із Москви і Санкт-Петербурга вимагають відставки Путіна фото 1

Підписи під документом поставили 19 депутатів.

Депутати із Москви і Санкт-Петербурга вимагають відставки Путіна фото 2

«Текст петиції короткий, нікого не «дискредитує». Якщо ви муніципальний депутат і хочете приєднатися – ласкаво просимо», – написала петербурзька депутатка Ксенія Торстрьом.

Нагадаємо, раніше російський депутат від партії «Яблоко» муніципального округу Смольнінське у Санкт-Петербурзі Микита Юферєв звернувся до Держдуми з проханням відсторонити Володимира Путіна з посади президента. 

Також нещодавно Рада депутатів муніципального округу Ломоносівський у Москві звернулася до президента Росії Володимира Путіна з вимогою піти у відставку. У своєму зверненні депутати заявили, що після другого терміну Путіна «все пішло наперекосяк», тому для благополуччя РФ необхідна зміна влади.

Додамо, що поки російські війська зазнають в Україні поразки та полишають місто за містом, у самій країні-агресорці поводяться так, ніби не помічають цієї ганьби. Зокрема, 10 вересня гучно відсвяткували день міста Москви. Під час святкування диктатор Володимир Путін відкрив 140-метрове колесо огляду «Сонце Москви» у столичному парку ВДНГ, нові міжнародні центри самбо та боксу в «Лужниках». Росіяни у соцмережах висловили незадоволення діями влади. На думку громадян, не святкуваннями треба перейматися, а ситуацією на фронті.

До слова, раніше російський диктатор Володимир Путін заявив, що головним досягненням так званої «військової спецоперації» в Україні стало укріплення суверенітету. А те, що весь цивілізований світ об’єднується проти Росії, як переконує Путін, піде тільки на користь РФ.

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Теги: росія путін путінський режим

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