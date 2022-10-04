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Операція «наступник». ЗМІ назвали, хто замінить Путіна на посаді

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Операція «наступник». ЗМІ назвали, хто замінить Путіна на посаді
Журналісти назвали список претендентів, які в майбутньому можуть очолити Росію
фото з відкритих джерел

Поки що відкритим залишається питання, як саме буде проведено трансфер влади

Розпочата масштабна війна Росії в Україні підвищила ймовірність того, що 22-річне правління президента Росії Володимира Путіна добігає кінця. Поки що відкритим залишається питання, як саме буде проведено трансфер влади. Видання Politico наводить список претендентів, які в майбутньому можуть очолити Росію.

Микола Патрушев

Якщо Путін вирішить, що його позиції остаточно ослабли, то найімовірнішим наступником у Кремлі розглядають колишнього директора ФСБ та нинішнього секретаря Ради безпеки РФ Миколу Патрушева. Їх поєднує світогляд, пронизаний ворожістю до Заходу.

Зокрема, з усього оточення російського президента саме Патрушев має найбільш радикальні погляди. За кілька днів до початку повномасштабної війни в Україні він звинуватив США у бажанні розпаду Російської Федерації.

Крім того, Патрушев є автором давньої фрази, коли він розкритикував колишнього держсекретаря США Мадлен Олбрайт за нібито слова про те, що Сибір та Далекий Схід не мають належати Росії. Зазначимо, таку заяву Олбрайт ніде не було зафіксовано.

Дмитро Медведєв

Ще один з найімовірніших кандидатів, оскільки у 2008 році йому вже передавали президентську посаду і це дозволило Путіну зберегти повну владу у своїх руках. Через чотири роки Медведєв повернув посаду.

З 2012 до 2020 року був прем'єр-міністром, після чого став заступником голови Ради безпеки. У свої 57 років Медведєв ще порівняно молодий і може очолити країну, але його доля нерозривно пов'язана з Путіним.

Олексій Дюмін

Губернатор Тульської області є одним з фаворитів Путіна. За його власними словами, якось він нібито врятував президента від бурого ведмедя. Дюмін є високопоставленим ветераном ФСБ, командував захопленням Криму у 2014 році.

Дмитро Патрушев

Сина Миколу Патрушева у 2018 році було призначено міністром сільського господарства. До цього закінчив академію ФСБ та очолював «Россільгоспбанк». Politico називає його представником російської шпигунської еліти та «нового дворянства».

Видання також вважає, що Патрушев-молодший на посаді президента Росії може знизити загрозу ядерної ескалації, оскільки спадковий правитель має інстинкт виживання за визначенням сильніший, ніж у диктатора в підземному бункері.

Нагадаємо, керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов розповів, що певні підготовчі процеси до усунення президента РФ Володимира Путіна від влади вже йдуть.

Як повідомлялося, днями рада депутатів муніципального округу Ломоносовський у Москві звернулася до президента Росії Володимира Путіна з вимогою піти у відставку. У зверненні наголошується, що після другого терміну Путіна «все пішло наперекосяк», тому для добробуту РФ необхідна зміна влади.

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Теги: Сибір росія путін війна

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