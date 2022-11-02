Головна Країна Політика
search button user button menu button

Банкова висміяла Путіна, який клянчить перемовини в України

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Банкова висміяла Путіна, який клянчить перемовини в України
Подоляк порівняв Росію з ігроманом, якому пощастило, проте після ходу ва-банк він програв
фото з відкритих джерел

Подоляк: «Збройні Сили України добре лікують хворобливі залежності»

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк висміяв президента країни-агресорки РФ Володимира Путіна, який «пропонує» Києву нібито «перемовини» для того, щоб добитися визнання анексії українських територій.  Подоляк порівняв Росію з ігроманом, якому пощастило, проте після ходу ва-банк він програв. Хворобливі залежності добре лікують Збройні сили України, написав Подоляк в Телеграм.

«Росія сьогодні – це лудоман у казино, якому декілька разів пощастило і він повірив у доленосність. А потім пішов ва-банк… і програв. Пропонуючи нові «переговори» сьогодні (визнання анексії), Путін хоче відігратися. На щастя, Збройні Сили України добре лікують хворобливі залежності», – написав Подоляк.

Нагадаємо, президент держави-агресорки Росії Володимир Путін після того, як «зерновий коридор» продовжив роботу без згоди РФ, поскаржився, що Україна не хоче вести мирні переговори. Російський диктатор заявив, що планує зачекати на згоду України. 

Також нагадаємо, що раніше глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що російський диктатор Володимир Путін готовий до переговорів із Заходом щодо України. В Міністерстві закордонних справ України відреагували на заяву голови МЗС РФ Сергія Лаврова про те, що Росія нібито готова обговорювати із Заходом «реалістичні пропозиції щодо України». у відомстві заявили, що єдиною реалістичною пропозицією з боку Росії має бути негайне припинення війни проти України та виведення російських військ із української території за межі кордонів станом на 1991 рік. 

Читайте також:

Теги: Михайло Подоляк Щастя Україна росія путін президент переговори диктатор геноцид

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Припинення Росією війни в Україні – єдина реалістична пропозиція, наголошують у МЗС
МЗС України різко відповіло на заяву Лаврова про переговори та назвало умови
30 жовтня, 15:15
Наразі Україна вимушено призупинила експорт зерна через чорноморські порти
Припинення зернової угоди: Туреччина веде переговори з РФ – Bloomberg
30 жовтня, 17:59
Зеленський подякував Макрону за підтримку
«Надзвичайно продуктивна розмова»: Зеленський провів переговори з Макроном
Вчора, 14:56

Політика

Зеленський розповів, коли поїде в Крим. Рашисти вибухнули погрозами
Зеленський розповів, коли поїде в Крим. Рашисти вибухнули погрозами
Банкова висміяла Путіна, який клянчить перемовини в України
Банкова висміяла Путіна, який клянчить перемовини в України
Зеленський розповів, про що насамперед треба подбати після перемоги України
Зеленський розповів, про що насамперед треба подбати після перемоги України
Арестович пояснив, чи допоможуть Путіну іранські ракети
Арестович пояснив, чи допоможуть Путіну іранські ракети
Загадковий Голик. Розслідувачі описали роль консультанта «Великого будівництва»
Загадковий Голик. Розслідувачі описали роль консультанта «Великого будівництва»
До Києва прибув голова МЗС Іспанії (фото, відео)
До Києва прибув голова МЗС Іспанії (фото, відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
90K
Росіяни підтримують війну в Україні? Результати закритого опитування
59K
Британська розвідка пояснила, чому Пригожин став відвертішим у своїх заявах
55K
Лідер Ічкерії Закаєв закликає Україну визнати незалежність ще однієї республіки, окупованої РФ
53K
На Донеччині запеклі бої, «вагнерівці» штурмують українські сили – ISW (мапа)
50K
Закаєв пояснив, навіщо Путін випустив мільйон росіян, які тікали від мобілізації
42K
Зачитав вірша Пушкіна: Лавров дивним способом звернувся до країн Заходу (відео)

Новини

На Херсонщині окупанти виганяють людей з осель і мінують територію
Вчора, 07:35
ЗСУ відбили 11 ворожих атак у трьох областях – Генштаб
31 жовтня, 07:30
Росія перекинула до Білорусі ще один ешелон техніки і «кадировців»
30 жовтня, 07:06
У російських лікарнях колапс через велику кількість поранених рашистів
29 жовтня, 07:31
На Донеччині ЗСУ знищили 300 окупантів, що готувались до атаки – Генштаб
29 жовтня, 07:11
Незалежність Калмикії та прогноз щодо зарплат українців. П'ять головних новин 28 жовтня
28 жовтня, 21:00

Прес-релізи

Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
1 листопада, 14:35
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту