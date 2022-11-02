Банкова висміяла Путіна, який клянчить перемовини в України

Подоляк: «Збройні Сили України добре лікують хворобливі залежності»

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк висміяв президента країни-агресорки РФ Володимира Путіна, який «пропонує» Києву нібито «перемовини» для того, щоб добитися визнання анексії українських територій. Подоляк порівняв Росію з ігроманом, якому пощастило, проте після ходу ва-банк він програв. Хворобливі залежності добре лікують Збройні сили України, написав Подоляк в Телеграм.

«Росія сьогодні – це лудоман у казино, якому декілька разів пощастило і він повірив у доленосність. А потім пішов ва-банк… і програв. Пропонуючи нові «переговори» сьогодні (визнання анексії), Путін хоче відігратися. На щастя, Збройні Сили України добре лікують хворобливі залежності», – написав Подоляк.

Нагадаємо, президент держави-агресорки Росії Володимир Путін після того, як «зерновий коридор» продовжив роботу без згоди РФ, поскаржився, що Україна не хоче вести мирні переговори. Російський диктатор заявив, що планує зачекати на згоду України.

Також нагадаємо, що раніше глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що російський диктатор Володимир Путін готовий до переговорів із Заходом щодо України. В Міністерстві закордонних справ України відреагували на заяву голови МЗС РФ Сергія Лаврова про те, що Росія нібито готова обговорювати із Заходом «реалістичні пропозиції щодо України». у відомстві заявили, що єдиною реалістичною пропозицією з боку Росії має бути негайне припинення війни проти України та виведення російських військ із української території за межі кордонів станом на 1991 рік.