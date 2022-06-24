Лякають світовою війною. Кремль істерично відреагував на заяви ЄС та НАТО

Лавров: «Зараз ЄС разом з НАТО збирають сучасну коаліцію для боротьби, а за великим рахунком війни з Росією»

Лавров порівняв ЄС і НАТО з гітлерівською Німеччиною

У Кремлі сприйняли в штики надання Україні статусу кандидата в ЄС і заявили, що Євросоюз разом із НАТО збирають «коаліцію» для боротьби, а за великим рахунком, нібито «для війни проти Росії». Про це заявив глава МЗС країни-окупанта Сергій Лавров, якого цитують пропагандистські ЗМІ.

«Звичайно, ми реально будемо дивитися на поведінку Європейського союзу та слідкувати за тими реальними кроками, які він робить...У нас мало ілюзій, що нинішня русофобська зарядженість ЄС якимось чином розсмокчеться чи зміниться у довгостроковій перспективі. Але це шлях, який європейці обрали», – заявив Лавров.

Він також порівняв ЄС і НАТО з гітлерівською Німеччиною.

«Коли починалася Друга світова війна, Гітлер під свої прапори зібрав значну частину, якщо не більшу частину європейських країн для війни проти СРСР. Зараз ЄС разом з НАТО збирають сучасну коаліцію для боротьби, а за великим рахунком війни з Росією», – вважає Лавров.

Нагадаємо, 23 червня лідери Європейського Союзу ухвалили історичне рішення – проголосували за надання статусу кандидата на вступ до ЄС Україні та Молдові. Тепер має початися підготовка до інтеграції України в ЄС.

Віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина вважає, що Україна вступить до Європейського Союзу протягом років, а не десятиліть, як це прогнозують деякі європейські посадовці.

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