Українські та світові політики вітають рішення Євроради по Україні

Історична подія для всіх нас

Україна отримала статус кандидата до Європейського Союзу

23 червня лідери Європейського Союзу проголосували за надання статусу кандидата на вступ до ЄС Україні та Молдові.

Світові та українські політики у своїх соцмережах привітали це історичне рішення емоційними дописами.

З новим статусом Україну привітав глава європейської дипломатії Жозеп Боррель: «Україна переможе. Європа переможе. Сьогодні починається довгий шлях, яким ми підемо разом. Український народ належить до європейської родини. Майбутнє України за ЄС. Ми разом за мир».

Президентка Європарламенту Роберта Мецола: «Вітаємо жителів України та Молдови . Сьогодні ми дали надію. За свободу, за демократію, за наше майбутнє».

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн: «Сьогодні вдалий день для Європи. Вітаємо Президента Зеленського, Президентку Санду та Прем'єр-міністра Гарібашвілі. Ваші країни є частиною нашої європейської родини. І сьогоднішнє історичне рішення Лідерів це підтверджує».

Канцлер Німеччини Олаф Шольц: «27 разів так! Вітаємо Україну та Молдову. Єврорада вітає дві нові країни-кандидати на вступ до ЄС. До доброї співпраці в європейській родині».

П’ятий президент України Петро Порошенко: «Рішення Європейської Ради щодо статусу країни-кандидата на членство в Європейському Союзі назавжди увійде у літопис української історії.

Сьогодні в Україні не знайдеться жодного, хто б не працював для досягнення цієї мети.

Країна обʼєдналася – і влада, і опозиція – заради протистояння ворогу, і заради європейського майбутнього».

Лідерка ВО «Батьківщина» Юлія Тимошенко: «Україна – кандидат у члени Європейського Союзу!

Те, про що ще чотири місяці тому ми не могли навіть мріяти, стало реальністю! Наш шлях до ЄС офіційно розпочато! Євросоюз довів, що цінності важливіші за гроші. Україна довела, що як ніхто заслужила шанс бути частиною великої європейської родини. Ми вже вразили світ силою нашої армії. Доля дає нам шанс здивувати усіх швидкістю та якістю наших перетворень.

Тож віримо в ЗСУ та рухаємось до ЄС! Слава Україні! Слава вільній Європі!».

Мер Києва Віталій Кличко:

Біля Європарламенту, люди розгорнули 30-ти метровий прапор України, а перед будівлею Європарламенту у Брюсселі вивісили прапор України.

Нагадаємо, 17 червня Єврокомісія оприлюднила висновки за заявками на вступ до ЄС України, Молдови та Грузії, рекомендувавши надати першим двом статус кандидата.