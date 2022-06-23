Коли Україна увійде в ЄС: віцепрем’єрка Стефанішина озвучила терміни

Країни, які раніше виступали проти статусу кандидата в ЄС для України, зараз підтримують його

На вступ України до Євросоюзу піде від двох до 10 років, переконана Ольга Стефанішина

Віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина вважає, що Україна вступить до Європейського Союзу протягом років, а не десятиліть, як це прогнозують деякі європейські посадовці. Про це вона заявила в інтерв’ю АР.

«Ми вже і так достатньо сильно інтегровані в Європейський Союз. Ми хочемо бути сильною і конкурентоспроможною державою-членом, тому на це (вступ до ЄС) можуть піти від двох до десяти років», – вважає вона.

Чиновниця також висловила впевненість, що лідери Європейського Союзу на саміті «стовідсотково» схвалять надання Україні статусу кандидата на членство.

Стефанішина також назвала три країни, які раніше згадувала як противників кандидатського статусу України – це Нідерланди, Швеція і Данія. Але зараз, як наголосила віцепрем’єрка, вони підтримують статус кандидата у члени ЄС для України.

Нагадаємо, сьогодні, 23 червня, Європейський парламент ухвалив резолюцію на підтримку надання Україні та Молдові статусу кандидатів на вступ до Євросоюзу.

Як повідомлялося, 17 червня Єврокомісія оприлюднила висновки за заявками на вступ до ЄС України, Молдови та Грузії, рекомендувавши надати першим двом статус кандидата.

Водночас для України прописали сім вимог, які вона має виконати, щоб не втратити новий статус і просуватися до наступного етапу процедури.

До слова, 8 червня Європейський парламент підтримав резолюцію із закликом надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС «як чіткий політичний сигнал солідарності з народом України».

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