Україна – кандидат у члени ЄС. Зеленський озвучив наступний план дій

Зеленський: «Україна – це майбутній рівний партнер для щонайменше 27 країн ЄС»

Президент України Володимир Зеленський назвав отримання статусу кандидата серйозним крок у взаєминах України та ЄС. Про це голова держави заявив у своєму зверненні.

«На саміті в Брюсселі, лідери 27 країн – членів ЄС ухвалили офіційне рішення: Україна отримує статус кандидата на вступ до Європейського Союзу… Статус кандидата – це обов’язковий етап, який проходила більшість країн. Це точка неповернення. Це не просто нова назва чи нова вивіска. Це новий статус і новий імідж…

Україна – це майбутній рівний партнер для щонайменше 27 країн ЄС.

Ще простіше. У площині не політичних, а людських відносин. Отримання статусу кандидата – це заручини. Серйозний крок у взаєминах України та ЄС. Це не просто дружба, не симпатія, а твердий і офіційний намір стати в майбутньому одним цілим. У найближчому майбутньому.

А вже відсьогодні Україна зможе долучатися до роботи окремих органів та нових програм ЄС, доступ до яких обмежено для третіх країн. Сьогодні ми позбулися цього принизливого визначення. Україна ніколи не була такою за сутністю, але офіційна термінологія називала нас саме так. Ми позбулися цього. Ми не третя країна. Не десята, не сота, ми – майбутній член Європейського Союзу.

Сьогодні важливий день. Ми чуємо «Оду радості». Радості, але не ейфорії. Попереду – дуже багато роботи. Кожного на своєму місці. Згуртованість усіх гілок влади та суспільства – наш ключ до успіху.

Попри війну ми продовжуємо втілювати законодавство, норми та правила ЄС у всіх сферах життя. Уряд розробить відповідну дорожню карту.

Наступні кроки відомі – ми маємо рекомендації Єврокомісії.

Від Верховної Ради очікуємо схвалення в пріоритетному порядку євроінтеграційних законів. Від усіх вас – високої громадянської свідомості, відданості нашим цінностям і усвідомлення того, що ніхто не збудує нам європейську Україну, окрім нас.

Я хочу зробити акцент на дуже важливому моменті. Ми змінюємо Україну для себе, а не для когось. Ми втілюємо реформи не через чиїсь вимоги, а через власні переконання. Україна прагне не приєднатися, а повернутися до європейської родини. У 2014 році український народ відстояв і захистив своє європейське майбутнє. Але обрав його набагато раніше…

Сьогодні Україна воює за свою свободу. І ця війна почалася саме тоді, коли Україна заявила про право на свою свободу. На свій вибір свого майбутнього. Ми бачили його саме в Європейському Союзі. Як би дехто не переконував, що ми нікому там не потрібні і щасливе завтра для України можливе у зовсім іншому союзі під назвою Митний. І як би не дивувалися, що українці відають перевагу волі, а не дешевому газу. Ми обрали шлях.

Заявивши про бажання йти до ЄС, сьогодні ми нарешті чітко почули: ми на вас чекаємо! Ми раді вам! Ми хочемо вас бачити як повноправного члена нашої родини.

А отже, усе це було не марно. І наша боротьба триває не даремно. Україна об'єдналася по-справжньому. Україна б'ється по-справжньому. Україна точно переможе. По-справжньому!», – заявив Зеленський.

Нагадаємо, 23 червня, Європейський парламент ухвалив резолюцію на підтримку надання Україні та Молдові статусу кандидатів на вступ до Євросоюзу. Також лідери Європейського Союзу ухвалили історичне рішення – проголосували за надання статусу кандидата на вступ до ЄС Україні та Молдові.