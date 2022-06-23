Точно переможемо. Звернення президента після надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС

Зеленський привітав українців із історичним рішенням Євроради

Президент України Володимир Зеленский увечері 23 червня привітав рішення лідерів Європейського Союзу надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС і виступив зі зверненням до українців. Про це він написав у Twitter.

«Ми точно переможемо. Майбутнє України – в ЄС», – підписав відео президент.

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«Одне з найважливіших рішень для України за всі 30 років незалежності нашої держави. Однак це рішення – не тільки для України. Це найбільший крок на посилення Європи, який можна було зробити саме зараз, саме в наш час і саме в таких умовах, коли російська війна випробовує нашу здатність зберегти свободу і єдність.

Дякую саміту всіх лідерів Європи. Дякую нашим героям – кожному й кожній, хто зі зброєю в руках захищає незалежність України та свободу Європи.

Дякую! Дякую за те, що робите можливою нову історію Європи – ще сильнішої, ще вільнішої.

Слава Україні!», – сказав глава держави.

Нагадаємо, 23 червня лідери Європейського Союзу проголосували за надання статусу кандидата на вступ до ЄС Україні та Молдові.

Перед цим сьогодні Європейський парламент ухвалив резолюцію на підтримку надання Україні та Молдові статусу кандидатів на вступ до Євросоюзу. Резолюцію підтримали 529 євродепутатів.

17 червня Єврокомісія оприлюднила висновки за заявками на вступ до ЄС України, Молдови та Грузії, рекомендувавши надати першим двом статус кандидата.