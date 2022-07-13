«Зернові» переговори у Стамбулі: перші подробиці зустрічі

Росія погодилася «на перемир'я на час руху вантажів»

За результатами переговорів у Стамбулі у форматі Україна, Росія, Туреччина та ООН, Росія погодилася забезпечити «зерновий коридор» для експорту продовольства з України. Про це повідомляє Reuters.

За даними агентства, Росія погодилася «на перемир'я на час руху вантажів».

Туреччина у свою чергу за підтримки ООН погодилася перевіряти кораблі, щоб «розвіяти побоювання Росії з приводу контрабанди зброї».

Глава ООН Антоніу Гутерріш вважає, що переговори щодо розблокування експорту українського зерна, що проходили сьогодні у Стамбулі, мали позитивний результат.

Речник ООН Фархан Хак додав, що організація «вважає, що це щось позитивне». «Він розповість вам про те, чому це так», – сказав речник.

Нагадаємо, сьогодні у Туреччині відбулися чотиристоронні переговори щодо функціонування морських коридорів для експорту українського збіжжя.

Раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів телефонну розмову з російським колегою Володимиром Путіним. І закликав його забезпечити «зерновий коридор» для вивезення українського зерна через Чорне море. Також переговори з турецьким президентом провів і глава Української держави Володимир Зеленський. В рамках телефонної розмови лідери двох країн обговорили питання відновлення експортних маршрутів через Чорне море.

Як відомо, блокування окупантами українських портів та мінування суднохідних шляхів, загрожують продовольчій безпеці світу.