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    Політика

    «Зернові» переговори у Стамбулі: перші подробиці зустрічі

    «Зернові» переговори у Стамбулі: перші подробиці зустрічі
    фото: Міністерство національної оборони Туреччини

    Росія погодилася «на перемир'я на час руху вантажів»

    За результатами переговорів у Стамбулі у форматі Україна, Росія, Туреччина та ООН, Росія погодилася забезпечити «зерновий коридор» для експорту продовольства з України. Про це повідомляє Reuters.

    За даними агентства, Росія погодилася «на перемир'я на час руху вантажів».

    Туреччина у свою чергу за підтримки ООН погодилася перевіряти кораблі, щоб «розвіяти побоювання Росії з приводу контрабанди зброї».

    Глава ООН Антоніу Гутерріш вважає, що переговори щодо розблокування експорту українського зерна, що проходили сьогодні у Стамбулі, мали позитивний результат.

    Речник ООН Фархан Хак додав, що організація «вважає, що це щось позитивне». «Він розповість вам про те, чому це так», – сказав речник.

    Нагадаємо, сьогодні у Туреччині відбулися чотиристоронні переговори щодо функціонування морських коридорів для експорту українського збіжжя.

    Раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів телефонну розмову з російським колегою Володимиром Путіним. І закликав його забезпечити «зерновий коридор» для вивезення українського зерна через Чорне море. Також переговори з турецьким президентом провів і глава Української держави Володимир Зеленський. В рамках телефонної розмови лідери двох країн обговорили питання відновлення експортних маршрутів через Чорне море.

    Як відомо, блокування окупантами українських портів та мінування суднохідних шляхів, загрожують продовольчій безпеці світу.

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    Теги: Туреччина Реджеп Таїп Ердоган росія окупанти Чорне море ООН війна зерно Україна окупація #stoprussia
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    «Зернові» переговори у Стамбулі: перші подробиці зустрічі