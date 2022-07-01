Туреччина хоче купувати українське зерно зі знижкою: посол України розповів, чому

Якби турецька сторона забезпечила своїми кораблями вивіз, наприклад, з портів на Дунаї, то це було би значно дешевше

Вивозити зерно через Польщу надто дорого

На початку червня міністр сільського та лісового господарства Туреччини Вахіт Кірішчі заявив, що країна збирається купувати українське зерно зі знижкою у 25%. Посол України в Туреччині Василь Боднар в інтерв'ю «Главкому», що такі заяви не мають відношення до позиції посередництва Туреччини.

Боднар зазначив, що це історія про легальний механізм викупу зерна з території України на зовнішні ринки. Пропозиція щодо знижки обговорювалася раніше, щоби турецька сторона вивозила це зерно, використовуючи наявні механізми.

«Вивіз через Польщу виходить занадто дорогим, треба додавати великі транспортні видатки, а це десь майже +40% від ціни зерна. Якби турецька сторона забезпечила своїми кораблями вивіз, наприклад, з портів на Дунаї, то це було би значно дешевше. Цю пропозицію турецькій стороні ми озвучили ще півтора-два місяці тому, тобто до переговорів щодо розблокування наших портів. Тут питання не тільки до турецького уряду, а й до трейдерів, за якою ціною вони будуть продавати зерно на ринки, адже вона постійно знижується. Чим ближче новий врожай, тим нижчою стає ціна на старий. Оскільки у нас обсяг великий, його треба реалізовувати швидко», – розповів посол.

Крім того, Боднар поділився думками щодо важелів тиску України на Туреччину у питанні доказів щодо краденого зерна.

«Я би не вживав слово тиск. Тиск може бути зворотно пропорційним і перетворитися на засіб захисту, це точно конструктивізму не додаватиме. Для розв'язання даного питання слід застосовувати комплексний підхід. Насамперед необхідно сформувати максимальну доказову базу, мати відповідні судові рішення по цих справах та активно взаємодіяти з турецькою стороною на різних рівнях для забезпечення виконання цих рішень. Питання трохи ширше, ніж просто зерно», – уточнив посол.

Боднар навів й інші приклади нашої співпраці з Туреччиною.

«Росіяни планували до 9 травня тут влаштувати урочистості свої, зокрема акцію «Безсмертний полк». Використовуючи юридичні механізми ми добилися того, що місцева влада заборонила їм проводити публічні заходи. Вони змушені були проводити їх закрито десь у своїх культурних центрах. Це свідчить про те, що Туреччина готова іти нам назустріч, але нам не слід перегинати. Нам же потрібні рішення. От над рішеннями ми і працюємо», – зазначив він.

Боднар також вказав, що окупанти вивезли з України за різними даними, до 500 тис. тонн зернових.

«У середньому вони вивозять 150-170 тис. тонн на місяць. Загалом перед початком повномасштабного вторгнення на тимчасово окупованих територіях було десь понад 1,5 млн тонн зерна», – підсумував посол України в Туреччині.

Раніше посол України у Туреччині розповів, чому Росія привозить до країни крадене зерно.

Нагадаємо, раніше делегація міністерства оборони Туреччини у Москві провела переговори із РФ про розблокування українських портів для вивезення зерна.

Тим часом Росія продовжує красти українське зерно. Від початку повномасштабної війни Росія вивезла з окупованих українських територій щонайменше 400 тисяч тонн зерна.

Зазначимо також, що журналісти зафіксували факт вивантаження в турецькому порту зерна, ймовірно українського походження, з російського балкера «Михайло Ненашев».

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