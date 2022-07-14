Деблокада українських портів: стало відомо, про що домовилися в Стамбулі

ООН створить командно-контрольний центр для моніторингу рівня загрози

Представники України, ООН, РФ та Туреччини під час перемовин у Стамбулі домовилися про деблокаду трьох українських портів для експорту зерна. Всі судна перевірятимуть ВМС Туреччини. Про це пише Wall Street Journal з посиланням на інформоване джерело.

Сторони попередньо узгодили такий механізм: зерно може відправлятися з трьох українських портів у конвоях у супроводі українських кораблів, одночасно діятиме режим припиненням вогню для захисту суден у географічних межах. Частково проведуть розмінування.

Ймовірно, йдеться про розблокування морського порту Одеси, а також сусідніх портів: Чорноморського та «Південного».

Як зазначає WSJ, Військово-морські сили Туреччини перевірятимуть порожні кораблі, які прибувають в українські порти. Росія раніше наполягала на одноосібній перевірці, аби «унеможливити транспортування західної зброї морем».

Сторони домовилися, що ООН створить командно-контрольний центр у Стамбулі для моніторингу рівня загрози для суден.

Сторонам переговорів залишається узгодити технічні деталі, зокрема, нюанси розмінування портів.

Водночас джерело WSJ наголошує, що говорити про неминучість підписання домовленостей зарано, адже Путін все ще не дав «зелене світло» на це своїй делегації.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія погодилася «на перемир'я на час руху вантажів».

Напередодні у Туреччині відбулися чотиристоронні переговори щодо функціонування морських коридорів для експорту українського збіжжя.

Раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів телефонну розмову з російським колегою Володимиром Путіним. І закликав його забезпечити «зерновий коридор» для вивезення українського зерна через Чорне море. Також переговори з турецьким президентом провів і глава Української держави Володимир Зеленський. В рамках телефонної розмови лідери двох країн обговорили питання відновлення експортних маршрутів через Чорне море.

Як відомо, блокування окупантами українських портів та мінування суднохідних шляхів, загрожують продовольчій безпеці світу.