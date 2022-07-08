Українське зерно, голод і «план Б» Путіна

У протистоянні з антипутінською коаліцією Кремль лише підвищуватиме ставки

Блокування російськими агресорами українських портів і морських маршрутів у Чорному морі, включно з мінуванням його акваторії, – не лише українська проблема.

За визначенням FAO (Продовольча і сільськогосподарська організація ООН), лише кілька країн світу можуть прискорено збільшити виробництво продуктів харчування й призупинити шалений розвиток глобальної продовольчої кризи, серед яких – Росія та Україна. Президент України Володимир Зеленський заявив, що світова продовольча криза може початись уже в липні. Понад 22 млн тонн зернових і досі знаходяться у сховищах. Через постійну загрозу російської збройної агресії, зокрема мін, якими рясно вкрита акваторія Чорного моря, Україна не може спрямувати це продовольство на світовий ринок. І вже найближчим часом ми можемо стати свідками глобальної катастрофи – голоду в багатьох країнах Африки і Близького Сходу. Часу на вирішення проблеми з деблокування українських портів катастрофічно мало, і будь-яке затягування цієї проблеми матиме також глобальні міграційні наслідки, на яких варто зупинитися докладніше.

У протистоянні з антипутінською коаліцією Кремль підвищує ставки й надалі націлений стрімко розхитувати світовий порядок, щоб спровокувати ще глибшу рецесію, кризу харчів і енергетики, соціальну напругу

Продовольчий тероризм і використання голоду як масової зброї стане ще одним довготривалим фронтом, який Москва готує і запускає у протидії західним державам. Головним театром напруги стануть низка країн Африки та Близького Сходу, політичний і соціальний порядок яких планується підірвати через масовий голод. Це призведе до безпрецедентної міграційної хвилі, в порівнянні з якою, скажімо, європейська міграційна криза 2015 року (найбільша криза на континенті з часів Другої світової війни) може виявитися легкою увертюрою до драматичних подій, що за неповний місяць почнуть розгортатися на наших очах.

Як відомо, світовий ринок продовольства ще до нападу Росії на Україну переживав значну кризу, але тепер у наміри росіян входить ще одне: за допомогою голоду стрімко підняти мільйони людей із різних куточків світу і спрямувати їх у країни, які в Кремлі розглядаються як стратегічні суперники чи вороги Росії. Цей новий удар росіяни планують завдати передусім по соціальних і фінансових інституціях західних країн по обидва боки Атлантики, коли масовий, стрімкий, сконденсований потік мігрантів із багатьох країн Африки та Близького Сходу сколихне національні економіки західного світу, створить новий потужний тиск на інфраструктуру, систему управління і ще більше поглибить його внутрішні політичні, соціальні та економічні проблеми.

Щодо реалізації цього сценарію Росія має давно напрацьовані схеми, які діють не одне десятиліття

Для того, щоб нелегально переправити в потрібний час і місце необхідні товари чи людей, російськими спецслужбами впродовж десятиліть налагоджувалися надійні кримінальні і напівкримінальні схеми та канали. Саме для цього вони системно скуповували чиновників із різних країн, формували лобі, шукали «діри» у кордонах держав, підкуповували представників спецслужб і політиків. Ця налагоджена і таємна система постійно вдосконалювалася, і саме через неї відбувається постачання наркотиків, зброї, нелегалів.

Як відомо, на міжнародному ринку наркоторгівлі російські спецслужби є одним із головних гравців. Нашумілий факт такої діяльності – історія з контрабандою кокаїну з посольства Росії в Аргентині, коли в Буенос-Айресі, зокрема в школі на території російського посольства було виявлено 12 валіз кокаїну вагою 389 кг на загальну суму 50 млн євро. Згідно з низкою розслідувань, це перевезення особисто контролював секретар Радбезу Росії Ніколай Патрушев, який за кокаїном відправив чартерний рейс.

Оскільки російські спецслужби також контролюють значну частину міграційних євразійських потоків, цілком очевидно, що вони задіють й канали міжнародного наркотрафіку, через які організовано скеровуватимуть потоки нелегальних мігрантів із тих країн, що потерпатимуть від кризи продовольства й голоду.

Це і є «план Б» Путіна у час свідомо спровокованої ним продовольчої кризи: спробувати завдати удару по Європейському Союзу, підірвати в ЄС ситуацію на тлі енергетичної кризи та інших проблем

Поки світовий голод не спровокував масштабну міграційну хвилю, що вдарить по європейським державам, лідерам країн ЄС та всіх союзних держав уже зараз треба запускати механізми, які допоможуть звільнити понад 22 млн тонн зерна, заблокованих російським вторгненням в Україну. Розблоковане українське зерно треба доставити на світові ринки. Для цього Європейською комісією було створено ініціативу «Шляхи солідарності». ЄС також має ще тісніше співпрацювати з Організацією Об’єднаних Націй, ініціативою FARM (Місія із забезпечення продовольчої та сільськогосподарської стійкості), G7 та в межах інших міжнародних форматів.

Європейські лідери мають чітко усвідомлювати загрозу і припинити тяганину з розблокуванням українських портів із зерном, оперативно запустити сценарії з деблокування українських портів і виходу українського зерна на зовнішні ринки. Невирішена проблема дуже скоро здатна перерости в безпрецедентне міграційне цунамі, яке Кремль планує обрушити на країни Європейського Союзу. Діяти слід негайно!

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Джерело: Київський безпековий форум

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