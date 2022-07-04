Як Росія краде зерно і метал з Маріуполя: розкрито схему

Крадене з Маріуполя майно росіяни везуть спочатку до Сирії

З порту Маріуполя загарбники вивозять металопрокат та зерно малими суднами класу «річка-море» до вантажних платформ у «нейтральних» водах у районі Керчі, а потім усе направлять через Сирію. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

«Маріупольський порт готується до перевалки вкраденого зерна. В акваторії порту вже помічено четверте судно…Водночас наші джерела повідомляють про схему вивозу металопрокату та зерна з Маріуполя через Сирію. Все вкрадене малими суднами класу річка-море везтимуть до пунктів перевантаження (де-факто великих вантажних платформ із кранами), що стоять в «нейтральних» водах в районі Керчі. Там з малих суден йде перевантаження на великі судна, що й прямують до Сирії», – написав Андрющенко.

Представник маріупольської мерії зазначив, що вкрадені вантажі прямують до Сирії за фіктивними документами навантаження в портах інших країн, «зокрема називають Туреччину (потребує уточнення)». Термін ходу від Маріуполя до платформи – близько восьми годин, що дає змогу забезпечити велику швидкість вивезення.

Радник мера також додав, що загарбники здійснюють фактично крадіжку в агрохолдингів та фермерів. «Збирати врожай дозволено виключно тим, кого активно задіяно в колаборації, а для інших – прямий шантаж на умовах залишити виключно для власних потреб», – пояснив Андрющенко.

Як відомо, основним пріоритетом загарбників у Маріуполі є порт. Окупанти якнайшвидше намагаються відновити порт. Тут розмістять основне сховище палива для потреб російських військових, а також пришвидшать вивезення металопрокату, зерна та вугілля і ввезення палива та військової техніки.

Загарбницькі адміністрації міста та порту отримали завдання в першу декаду липня забезпечити повноцінне відновлення порту. Загальна логістика на вивезення з Маріуполя – металобрухт, зерно та вугілля, а на ввезення – паливо та військова техніка передусім.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що турецькі митники затримали судно Zhibek Zholy з зерном, яке прибуло з окупованого росіянами Бердянська до країни. Судно затримали після того, як український посол передав докази щодо походження зерна від української Генпрокуратури.

Раніше посол України у Туреччині Василь Боднар в інтерв'ю «Главкому» розповів, чому Росія привозить до країни крадене зерно.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив про наміри провести телефонні переговори з президентами України та Росії щодо вивезення українського зерна морським шляхом.

Тим часом Росія продовжує красти українське зерно. Від початку повномасштабної війни Росія вивезла з окупованих українських територій щонайменше 400 тисяч тонн зерна.

Зазначимо також, що журналісти зафіксували факт вивантаження в турецькому порту зерна, ймовірно українського походження, з російського балкера «Михайло Ненашев».

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