Міністр пояснив, що чекає власників російських паспортів після деокупації Донбасу

Роздача «двоголових» паспортів у спрощеному порядку для жителів окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) почалася ще в 2019 році

До кінця року РФ планує видати мільйон паспортів на Донбасі

Віцепрем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков пояснив, що чекає на власників російських паспортів після деокупації Донбасу.

У коментарі «РБК-Україна» міністр назвав таких людей «заручниками» і зазначив, що на плани з реінтеграції Донбасу «чужі паспорти в кишенях наших громадян» не вплинуть.

За його словами, Україна ці документи не визнає, але якщо хтось із їх власників захоче виїхати до Росії після деокупації, то заважати їм ніхто не буде.

Зазначимо, що до кінця року РФ планує видати мільйон паспортів на Донбасі.

Роздача «двоголових» паспортів у спрощеному порядку для жителів окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) почалася ще у 2019 році.

Згідно з офіційними даними, російське громадянство відтоді отримали понад 600 тисяч українців на цих територіях. За інформацією правозахисників, насправді ця цифра як мінімум на 100 тисяч вища.

Вже наступного тижня в Росії відбудуться чергові вибори в Державну думу. У них візьмуть участь жителі окупованої частини Донбасу, яким прискореними темпами видають російські паспорти.

Напередодні Україна пояснила міжнародній спільноті, чому не можна визнавати вибори до Держдуми.

Нещодавно правозахисник розповів, як жителів Донбасу масово повезуть в Росію на вибори.

Раніше Зеленський прокоментував залучення жителів Донбасу до російських виборів.

Нагадаємо, голова Центральної виборчої комісії Росії Елла Памфілова розповіла про можливості проголосувати на виборах в Державну думу для громадян, які перебувають на території самопроголошених терористичних «Л/ДНР».

Крім того, повідомлялося, що Росія заграє з жителями ОРДЛО напередодні виборів до Держдуми.

Також Арестович заявляв, що вибори в Держдуму в Донбасі – підстава посилити санкції проти РФ.

Нагадаємо, партія Путіна «Єдина Росія» уклала угоду із «Союзом добровольців Донбасу», яку очолює Олександр Бородай – бойовик і колишній глава «ДНР», що сьогодні проживає в Росії. Вибори в Державну думу пройдуть 19 вересня 2021 року.

Тим часом віцеспікер Держдуми РФ закликав ліквідувати Україну.

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