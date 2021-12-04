Ватажки «Л/ДНР» отримали партквитки путінської «Єдиної Росії»

Партквитки ватажкам бойовиків вручив Дмитро Медведєв

Лідери так угруповань «ЛНР» та «ДНР» Леонід Пасічник і Денис Пушилін отримали партквитки «Єдиної Росії», яка є партією влади в РФ. Про це повідомляє сайт політсили.

Партквитки ватажкам бойовиків вручив у суботу голова партії «Єдина Росія», колишній президент та прем'єр Росії Дмитро Медведєв.

Урочиста церемонія вручення партквитків відбулася перед відкриттям третього, заключного етапу з'їзду «Єдиної Росії». На ньому мають бути переобрані керівні та центральні органи партії.

Раніше повідомлялося, що ватажок бойовиків «ДНР», так званий глава «республіки» Денис Пушилін, відвідав Республіку Башкортостан, де взяв участь в урочистостях із приводу дня заснування цього регіону Росії та отримав з рук його керівника Радія Хабірова «Орден генерала Шаймуратова».

Нагадаємо, контррозвідка Служби безпеки України в ході спецоперації у Києві затримала учасника незаконних збройних формувань «ДНР», що входив до складу угруповання, яке у 2014 році займалося ліквідацією поранених у бою військовослужбовців сил АТО.

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