США та Росія продовжать діалог щодо України
Президенти домовилися далі підтримувати тему
Сьогодні відбувся онлайн-саміт президентів США й Російської Федерації Джо Байдена й Володимира Путіна. Сторони домовились продовжити діалог щодо України. Про це інформує пресслужба Білого дому.
Під час переговорів Байден заявив про підтримку суверенітету й територіальної цілісності України та закликав колегу до деескалації й повернення до дипломатії.
Президенти домовились доручити своїм командам продовжити діалог щодо України.
Нагадаємо, президент США Джозеф Байден провів сьогодні відеодзвінок з президентом Росії Володимиром Путіним. В ході переговорів американський лідер пригрозив рішучими економічними та іншими заходами в разі вторгнення в Україну.
Як відомо, розмова Байдена і Путіна тривала дві години.
7 грудня відбулися онлайн-переговори президентів США Джо Байдена та Росії Володимира Путіна. Вони обмінялись привітаннями на початку зустрічі.
Зазначимо, Байден після розмови з Путіним поговорить із Зеленським.