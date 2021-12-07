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    США та Росія продовжать діалог щодо України

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    Байден заявив Путіну про підтримку України - США та Росія продовжать діалог щодо України
    Байден заявив Путіну про підтримку України
    Фото з відкритих джерел

    Президенти домовилися далі підтримувати тему

    Сьогодні відбувся онлайн-саміт президентів США й Російської Федерації Джо Байдена й Володимира Путіна. Сторони домовились продовжити діалог щодо України. Про це інформує пресслужба Білого дому.

    Під час переговорів Байден заявив про підтримку суверенітету й територіальної цілісності України та закликав колегу до деескалації й повернення до дипломатії.

    Президенти домовились доручити своїм командам продовжити діалог щодо України.

    Нагадаємо, президент США Джозеф Байден провів сьогодні відеодзвінок з президентом Росії Володимиром Путіним. В ході переговорів американський лідер пригрозив рішучими економічними та іншими заходами в разі вторгнення в Україну.

    Як відомо, розмова Байдена і Путіна тривала дві години.

    7 грудня відбулися онлайн-переговори президентів США Джо Байдена та Росії Володимира Путіна. Вони обмінялись привітаннями на початку зустрічі.

    Зазначимо, Байден після розмови з Путіним поговорить із Зеленським.

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    Теги: Росія США Джозеф Байден Путін
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    США та Росія продовжать діалог щодо України