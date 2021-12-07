США та Росія продовжать діалог щодо України

Президенти домовилися далі підтримувати тему

Сьогодні відбувся онлайн-саміт президентів США й Російської Федерації Джо Байдена й Володимира Путіна. Сторони домовились продовжити діалог щодо України. Про це інформує пресслужба Білого дому.

Під час переговорів Байден заявив про підтримку суверенітету й територіальної цілісності України та закликав колегу до деескалації й повернення до дипломатії.

Президенти домовились доручити своїм командам продовжити діалог щодо України.

Нагадаємо, президент США Джозеф Байден провів сьогодні відеодзвінок з президентом Росії Володимиром Путіним. В ході переговорів американський лідер пригрозив рішучими економічними та іншими заходами в разі вторгнення в Україну.

Як відомо, розмова Байдена і Путіна тривала дві години.

7 грудня відбулися онлайн-переговори президентів США Джо Байдена та Росії Володимира Путіна. Вони обмінялись привітаннями на початку зустрічі.

Зазначимо, Байден після розмови з Путіним поговорить із Зеленським.

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