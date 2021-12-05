Ватажок «ДНР» пообіцяв усім жителям окупованих територій російські паспорти

Окупанти продовжують насаджати свої правила на непідконтрольних Україні територіях, роздаючи паспорти

Росія активно паспортизує мешканців непідконтрольних українських територій Луганської та Донецької областей

Лідер так званої ДНР Денис Пушилін заявив, що всі жителі окупованих українських територій отримають громадянство Росії.

«Наразі кількість осіб, що отримали російські паспорти, перевалила за 350 тис. людей. Отримають усі», – цитують Пушиліна російські ЗМІ.

Росія активно паспортизує мешканців непідконтрольних українських територій Луганської та Донецької областей. За даними українського омбудсмена Людмили Денисової, Росія видала вже понад мільйон паспортів мешканцям ОРДЛО.

Нагадаємо, лідери терористичних угруповань «ЛНР» та «ДНР» Леонід Пасічник і Денис Пушилін отримали партквитки «Єдиної Росії», яка є партією влади в РФ.

Партквитки ватажкам бойовиків вручив у суботу голова партії «Єдина Росія», колишній президент та прем'єр Росії Дмитро Медведєв.

Раніше повідомлялося, що ватажок бойовиків «ДНР», так званий глава «республіки» Денис Пушилін, відвідав Республіку Башкортостан, де взяв участь в урочистостях із приводу дня заснування цього регіону Росії та отримав з рук його керівника Радія Хабірова «Орден генерала Шаймуратова».

Нагадаємо, контррозвідка Служби безпеки України в ході спецоперації у Києві затримала учасника незаконних збройних формувань «ДНР», що входив до складу угруповання, яке у 2014 році займалося ліквідацією поранених у бою військовослужбовців сил АТО.

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