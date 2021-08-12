Росія відправила на Донбасі 102-й «гумконвой»: Україна висловила ноту протесту

Україна вкотре наголосила на необхідності надалі направляти «гумконвої» через контрольовані нею прикордонні пункти пропуску

Міністерство закордонних справ України направило Росії ноту протесту у зв'язку з черговим відправленням на території ОРДЛО так званого гуманітарного вантажу через російські прикордонні пункти пропуску «Донецьк» і «Матвєєв Курган». Про це повідомляє пресслужба МЗС України.

Відзначається, що 12 серпня російська сторона в черговий раз проігнорувала неодноразові застереження України і з порушенням законодавства країни, незаконно направила на тимчасово окуповані території в Донецькій і Луганській областях 102-й «гуманітарний конвой». У нього входили сім вантажних машин, які супроводжували два автомобілі МНС Росії.

«У зв'язку з цим МЗС України направило російському зовнішньополітичному відомству ноту протесту з вимогою до РФ припинити вчинення протиправних дій проти суверенітету нашої держави і неухильно дотримуватися міжнародного права і законодавства України», – йдеться в повідомленні Міністерства.

Україна вкотре наголосила на необхідності надалі направляти «гуманітарні конвої» оформленими відповідно до законодавства України та через контрольовані нею прикордонні пункти пропуску.

Раніше повідомлялося, що Росія готує перший у 2021 році «гумконвой» на окупований Донбас.

Нагадаємо, останнім часом на Донбасі посилились обстріли з боку окупантів, у результаті яких є загиблі та поранені українські військові, а також місцеві жителі.

У мінській групі назвали три фактори загострення бойових дій на Донбасі.