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    Росія відправила на Донбасі 102-й «гумконвой»: Україна висловила ноту протесту

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    У російський&nbsp;&laquo;гуманітарний конвой&raquo; входили сім вантажних машин - Росія відправила на Донбасі 102-й «гумконвой»: Україна висловила ноту протесту
    У російський «гуманітарний конвой» входили сім вантажних машин
    Архівне фото МНС РФ

    Україна вкотре наголосила на необхідності надалі направляти «гумконвої» через контрольовані нею прикордонні пункти пропуску

    Міністерство закордонних справ України направило Росії ноту протесту у зв'язку з черговим відправленням на території ОРДЛО так званого гуманітарного вантажу через російські прикордонні пункти пропуску «Донецьк» і «Матвєєв Курган». Про це повідомляє пресслужба МЗС України.

    Відзначається, що 12 серпня російська сторона в черговий раз проігнорувала неодноразові застереження України і з порушенням законодавства країни, незаконно направила на тимчасово окуповані території в Донецькій і Луганській областях 102-й «гуманітарний конвой». У нього входили сім вантажних машин, які супроводжували два автомобілі МНС Росії.

    «У зв'язку з цим МЗС України направило російському зовнішньополітичному відомству ноту протесту з вимогою до РФ припинити вчинення протиправних дій проти суверенітету нашої держави і неухильно дотримуватися міжнародного права і законодавства України», – йдеться в повідомленні Міністерства.

    Україна вкотре наголосила на необхідності надалі направляти «гуманітарні конвої» оформленими відповідно до законодавства України та через контрольовані нею прикордонні пункти пропуску.

    Раніше повідомлялося, що Росія готує перший у 2021 році «гумконвой» на окупований Донбас.

    Нагадаємо, останнім часом на Донбасі посилились обстріли з боку окупантів, у результаті яких є загиблі та поранені українські військові, а також місцеві жителі.

    У мінській групі назвали три фактори загострення бойових дій на Донбасі.

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    Теги: МЗС Росія Донбас гумконвой ОРДЛО Україна окуповані території
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    Росія відправила на Донбасі 102-й «гумконвой»: Україна висловила ноту протесту