На Донбасі пасажирські перевезення абсолютно в занедбаному стані

Росіяни ретельно приховують показники, які могли б продемонструвати рівень життя на Донбасі, аби ніхто не дізнався, до якої бідності вони довели ці міста. Але все-таки іноді якась інформація просочується. Відповідно стають зрозумілими масштаби тієї економічної катастрофи, до якої захисники російськомовного населення довели Донбас.

Днями в телеграм-каналі «Донбас вирішує» начальниця Ясинуватського залізничного вокзалу Олена Аліпа розповіла, яка ситуація на залізничному вокзалі сьогодні. Вона з сумом повідомила, що якщо до 2014 року через Ясинувату за добу проходило 120 пар потягів, то зараз всього 12. Відповідно трафік по залізничній дорозі упав вдесятеро. Український блогер та журналіст Денис Казанський проаналізував ситуацію в Ясинуватій.

Блогер підкреслив, що так Донбас врятували від утисків. Якщо при Україні через Ясинувату постійно курсували потяги, то тепер залишилися лише приміські електрички. Пасажирські перевезення абсолютно в занедбаному стані. Казанський переконаний, що справа відбувається за абхазьким сценарієм, що веде до повного знищення залізничної дороги.

Журналіст уточнив, що вантажні гілки залишаться, тому що потрібно вивозити вугілля з шахт, металолом з розгромлених підприємств, а вся пасажирська інфраструктура буде убита.

Додамо, що український блогер Денис Казанський на своєму каналі в YouTube проаналізував недавні заяви депутата від «ОПЗЖ» Нестора Шуфрича щодо статті глави Росії Володимира Путіна.

Додамо, нещодавно політолог написав, що стаття Путіна, якій би більше пасувала назва «Як Росії знищити незалежність України», викликала багато обговорень, відгуків і розмірковувань. Однак, при цьому залишилося поза увагою, можливо, найголовніше: ця стаття, яка фактично є висуненням територіальних претензій до України, стала вбивчим викривальним документом проти путінського режиму.