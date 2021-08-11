Обстріл Новоселівки: бойовики вбили цивільного та поранили військового

Окупанти запустили по Новоселівці 17 снарядів калібру 122 мм

На Донеччині розпочато розслідування за фактом артобстрілу селища Новоселівка Друга російськими гібридними силами, у ході якого загинув цивільний та поранений військовий. Про це інформує пресцентр Офісу генпрокурора.

Слідство розпочали за фактом порушення законів та звичаїв війни.

«Вранці 11 серпня 2021 року представники незаконних збройних формувань РФ здійснили масштабний артилерійський обстріл мирного селища Новоселівка друга Покровського району Донецької області. 17 снарядів калібру 122 мм влучили по позиціях українських захисників, внаслідок чого було поранено військовослужбовця», – повідомили в прокуратурі.

В прокуратурі додали, що ще один снаряд влучив у подвір’я приватного будинку, в якому у цей момент перебував мешканець домоволодіння.

Тіло чоловіка з чисельними осколковими пораненнями виявила його дружина.

«Внаслідок обстрілу загинув місцевий мешканець 1935-го року народження. Про зазначене повідомлено СММ ОБСЄ. За даним фактом порушене кримінальне провадження», – йдеться в повідомленні штабу ООС.

Також нагадаємо, що у зоні бойових дій на сході України минулої доби російські бойовики 16 разів порушили режим припинення вогню. Троє українських бійців отримали поранення, один з них помер у шпиталі.

Згодом стало відомо, що під час обстрілу російських бойовиків біля Новолуганського отримав смертельне поранення військовослужбовець Збройних сил з Новограда-Волинського Житомирської області. Олексію Кайдановичу, бійцю 54-го розвідбатальону, було 30 років.