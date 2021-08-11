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    Стало відоме ім’я захисника України, який загинув біля Новолуганського

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    Олексій Кайданович, боєць 54-го розвідбатальону, отримав смертельне поранення 10 серпня&nbsp; - Стало відоме ім’я захисника України, який загинув біля Новолуганського
    Олексій Кайданович, боєць 54-го розвідбатальону, отримав смертельне поранення 10 серпня 
    Фото: сайт міста Житомир

    На Донбасі загинув 30-річний військовий з Житомирщини

    Під час обстрілу російських бойовиків біля Новолуганського отримав смертельне поранення військовослужбовець Збройних сил з Новограда-Волинського Житомирської області. Про це повідомляє сайт міста Житомир.

    «Стало відомо, що загинув Олексій Кайданович – боєць 54-го розвідбатальону. Навчався Олексій у Федорівській ЗОШ. Вдовою залишилася дружина Інна, осиротіла падчерка і син 6-ти років», - йдеться у повідомленні.

    Кайданович перебував у зоні ООС у складі 30-ї окремої механізованої бригади ім. князя Костянтина Острозького

    Як повідомлялося, 10 серпня неподалік Новолуганського противник застосовував автоматичні станкові гранатомети. У результаті ворожих обстрілів троє військових дістали вогнепальні осколкові поранення. Однин поранений помер у шпиталі. Два інших воїна – перебувають у медичному закладі, їхній стан – задовільний.

    Крім того, унаслідок ворожого обстрілу з боку російських гібридних сил в Новоселівці Другій на Донеччині загинув літній чоловік. «Внаслідок обстрілу загинув місцевий мешканець 1935-го року народження. Про зазначене повідомлено СММ ОБСЄ. За даним фактом порушене кримінальне провадження», – йдеться в повідомленні.

    Теги: Росія бойовики на Донбасі Донбас ЗСУ війна вбивство смерть військові Житомир Операція Об’єднаних сил
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    Стало відоме ім’я захисника України, який загинув біля Новолуганського