Стало відоме ім’я захисника України, який загинув біля Новолуганського

На Донбасі загинув 30-річний військовий з Житомирщини

Під час обстрілу російських бойовиків біля Новолуганського отримав смертельне поранення військовослужбовець Збройних сил з Новограда-Волинського Житомирської області. Про це повідомляє сайт міста Житомир.

«Стало відомо, що загинув Олексій Кайданович – боєць 54-го розвідбатальону. Навчався Олексій у Федорівській ЗОШ. Вдовою залишилася дружина Інна, осиротіла падчерка і син 6-ти років», - йдеться у повідомленні.

Кайданович перебував у зоні ООС у складі 30-ї окремої механізованої бригади ім. князя Костянтина Острозького

Як повідомлялося, 10 серпня неподалік Новолуганського противник застосовував автоматичні станкові гранатомети. У результаті ворожих обстрілів троє військових дістали вогнепальні осколкові поранення. Однин поранений помер у шпиталі. Два інших воїна – перебувають у медичному закладі, їхній стан – задовільний.

Крім того, унаслідок ворожого обстрілу з боку російських гібридних сил в Новоселівці Другій на Донеччині загинув літній чоловік. «Внаслідок обстрілу загинув місцевий мешканець 1935-го року народження. Про зазначене повідомлено СММ ОБСЄ. За даним фактом порушене кримінальне провадження», – йдеться в повідомленні.