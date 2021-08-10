Відверте зізнання міністра «ДНР»: Донбас зруйнований, люди тікають (відео)

Яценко відкрито зізнався, що з приходом Росії на Донбас цей регіон фактично спустошений

Російські чиновники цинічно використовують жителів Донбасу

Економічна ситуація в захоплених районах Донбасу уже настільки жахлива, що реальну картину прямо описують прихильники Росії і «молодих республік».

Днями колишній «міністр» зв’язку «ДНР» Віктор Яценко дав інтерв’ю російському кореспонденту. А блогер Денис Казанський розставив всі крапки над «і», проаналізувавши останні заяви «новороса».

В інтерв’ю Яценко відкрито зізнався, що з приходом Росії на Донбас цей регіон фактично спустошений, населення стрімко тікає і незабаром не буде кому сидіти в окопах і працювати на заводах. А російські політики та чиновники, які на словах дуже переживають через Донбас, насправді цинічно використовують людей в своїх цілях. І абсолютно не турбуються про рівень життя в Луганську та Донецьку.

«Донецьку потрібно ставати сильнішим в економічному сенсі, щоб він був не на території випаленого поля, бо люди тікають з Донбасу і це проблема», – пожалівся Яценко.

Казанський уточнив, що люди виїжджають з Донбасу саме через окупантів, бо до початку війни такого не було.

«Захищати Донбас завтра вже не буде кому. І працювати на заводах не буде кому. І працювати на землі не буде кому», – продовжив Яценко.

Він додав, що всі проблеми від того, що немає визнання Росією, а це б дозволило розмістити російські війська, як в Південній Осетії та в Абхазії.

Блогер іронізує, що ці території у такому випадку «розцвітуть». Казанський підкреслює, що новороси мріють перетворити Донбас на російську військову базу. Він додав, що «догнати» Абхазію та Південну Осетію не вийде, бо Росія признавати російські республіки не поспішає. А російські чиновники цинічно використовують жителів Донбасу.

Додамо, що днями в телеграм-каналі «Донбас вирішує» начальниця Ясинуватського залізничного вокзалу Олена Аліпа розповіла, яка ситуація на залізничному вокзалі сьогодні. Вона з сумом повідомила, що якщо до 2014 року через Ясинувату за добу проходило 120 пар потягів, то зараз всього 12.