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    Росія готує перший у 2021 році «гумконвой» на окупований Донбас

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    Востаннє&nbsp;російський гумконвой приїжджав в ОРДЛО&nbsp;17&nbsp;грудня 2020 року - Росія готує перший у 2021 році «гумконвой» на окупований Донбас
    Востаннє російський гумконвой приїжджав в ОРДЛО 17 грудня 2020 року
    Фото із ЗМІ окупантів

    Під виглядом гуманітарної допомоги Москва відправляє своїм найманцям на схід України зброю та військову техніку

    Російська Федерація вперше за 2021 рік відправить ватажкам терористичних утворень «ДНР» і «ЛНР» так званий гуманітарний конвой. Його прибуття очікують 12 серпня.

    Востаннє російський гумконвой приїжджав в ОРДЛО 17 грудня 2020 року.

    Як повідомляють підконтрольні окупантам ЗМІ, на цей раз 102-й гуманітарний конвой МНС Росії доставить в «ДНР» більше 36 тонн «гуманітарних вантажів».

    Ватажки «ЛНР» кількість і вагу очікуваної «гуманітарки» не розголошують.

    Повідомляється, що на окупований Донбас привезуть начебто лікарські препарати, вироби медичного призначення та медичне обладнання.

    Нагадаємо, увесь 2021 рік на окупований Донбас привозили гуманітарну допомогу з території України організації ООН і «Червоний хрест».

    Також повідомлялося, що Росія у 2020 і 2021 році суттєво скоротить гуманітарну допомогу окупантам на Донбас. Не раз наголошувалося, що під виглядом гуманітарної допомоги Москва відправляє своїм найманцям на схід України зброю та військову техніку.

    «Росіяни унеможливлюють огляд вантажу українськими митниками та прикордонниками, як передбачено законодавством України та двосторонніми міжнародними договорами», – наголошують у МЗС України.

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    Росія готує перший у 2021 році «гумконвой» на окупований Донбас