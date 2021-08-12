МЗС України відреагувало на «стурбованість» Росії безпековою ситуацією на Донбасі

МЗС України: У Москві повинні нарешті усвідомити, що побудувати мир на російських танках неможливо

РФ має можливість не на словах, а на ділі довести наявність політичної волі завершити розв’язаний нею збройний конфлікт , наголосили в МЗС

Російська Федерація відчайдушно намагається перекласти відповідальність «із хворої голови на здорову», дедалі частіше підміняючи сумлінне виконання взятих на себе мирних зобов’язань галасливими політичними заявами Про це «Главкому» заявив речник МЗС Олег Ніколенко, коментуючи висловлену МЗС Росії «стурбованість» безпековою ситуацією на сході України.

«РФ має можливість не на словах, а на ділі довести наявність політичної волі завершити розв’язаний нею збройний конфлікт з Україною: віддати наказ підконтрольним їй збройним угрупованням на Донбасі неухильно дотримуватися режиму припинення вогню, припинити саботаж роботи Тристоронньої контактної групи, розблокувати виконання рішень лідерів Нормандського формату», – зазначив Ніколенко.

Він додав, що мешканці тимчасово окупованих українських територій потребують альтернативи руйнівній політиці «руського міра».

«У Москві повинні нарешті усвідомити, що побудувати мир на російських танках неможливо», – заявив речник МЗС.

Ніколенко додав, що Україна разом із партнерами продовжить працювати над нейтралізацією спільних безпекових загроз, поліпшенням добробуту постраждалого населення по обидві сторони лінії розмежування та поверненням в активний порядок денний кримської проблематики.

Речник МЗС зазначив, що Україна й надалі налаштована на досягнення прогресу в рамках політико-дипломатичного врегулювання російсько-українського збройного конфлікту.

«Розраховуємо, що від логіки війни неминуче відмовляться і в Росії», – резюмував дипломат.

Нагадаємо, останнім часом на Донбасі посилились обстріли з боку окупантів, у результаті яких є загиблі та поранені українські військові, а також місцеві жителі.

До слова, Росія готує перший у 2021 році «гумконвой» на окупований Донбас.