Росія залишила у Чорному морі один корабель з крилатими ракетами

Декілька кораблів ворожого угруповання відійшли в район тимчасово окупованого Криму

У Чорному морі залишився лише один носій російських крилатих ракет. Про це повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук у Телеграм.

«У Чорному морі дещо зменшилася кількість кораблів, які несуть на своєму борту крилаті ракети. Сьогодні таких носіїв лише один», – сказав Братчук.

За його словами, декілька кораблів ворожого угруповання відійшли в район тимчасово окупованого Криму.

Раніше повідомлялося, що у Севастопольській бухті перебуває мінімальна кількість кораблів Чорноморського флоту Росії, а всі кораблі-носії крилатих ракет типу «Калібр» вийшли в море.

Нагадаємо, що у Чорному морі російські кораблі продовжують проводити ізоляцію районів бойових дій, тим самим блокуючи цивільне судноплавство.

Напередодні сапери знищили дві російські міни, що винесло на одеський пляж.

Додамо, що днями у бухту Севастополя зайшло судно «Всеволод Бобров», підбите біля Зміїного.

Читайте також: ЄС допоможе Україні експортувати зерно попри морську блокаду