Росія залишила у Чорному морі один корабель з крилатими ракетами
Декілька кораблів ворожого угруповання відійшли в район тимчасово окупованого Криму
У Чорному морі залишився лише один носій російських крилатих ракет. Про це повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук у Телеграм.
«У Чорному морі дещо зменшилася кількість кораблів, які несуть на своєму борту крилаті ракети. Сьогодні таких носіїв лише один», – сказав Братчук.
За його словами, декілька кораблів ворожого угруповання відійшли в район тимчасово окупованого Криму.
Раніше повідомлялося, що у Севастопольській бухті перебуває мінімальна кількість кораблів Чорноморського флоту Росії, а всі кораблі-носії крилатих ракет типу «Калібр» вийшли в море.
Нагадаємо, що у Чорному морі російські кораблі продовжують проводити ізоляцію районів бойових дій, тим самим блокуючи цивільне судноплавство.
Напередодні сапери знищили дві російські міни, що винесло на одеський пляж.
Додамо, що днями у бухту Севастополя зайшло судно «Всеволод Бобров», підбите біля Зміїного.