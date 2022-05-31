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    Політика

    Росія залишила у Чорному морі один корабель з крилатими ракетами

    У Чорному морі дещо зменшилася кількість ворожих кораблів - Росія залишила у Чорному морі один корабель з крилатими ракетами
    У Чорному морі дещо зменшилася кількість ворожих кораблів
    ілюстраційне фото

    Декілька кораблів ворожого угруповання відійшли в район тимчасово окупованого Криму

    У Чорному морі залишився лише один носій російських крилатих ракет. Про це повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук у Телеграм.

    «У Чорному морі дещо зменшилася кількість кораблів, які несуть на своєму борту крилаті ракети. Сьогодні таких носіїв лише один», – сказав Братчук.

    За його словами, декілька кораблів ворожого угруповання відійшли в район тимчасово окупованого Криму.

    Раніше повідомлялося, що у Севастопольській бухті перебуває мінімальна кількість кораблів Чорноморського флоту Росії, а всі кораблі-носії крилатих ракет типу «Калібр» вийшли в море.

    Нагадаємо, що у Чорному морі російські кораблі продовжують проводити ізоляцію районів бойових дій, тим самим блокуючи цивільне судноплавство.

    Напередодні сапери знищили дві російські міни, що винесло на одеський пляж.

    Додамо, що днями у бухту Севастополя зайшло судно «Всеволод Бобров», підбите біля Зміїного.

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    Теги: росія окупанти війна корабель Україна окупація #stoprussia міни
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    Росія залишила у Чорному морі один корабель з крилатими ракетами