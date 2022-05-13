Скільки коштує і чим унікальний корабель, який ЗСУ підбили біля Зміїного

Один із найновіших російських кораблів, якому пророкували велике майбутнє, пропрацював у Чорному морі менше ніж пів року

Корабель тилового забезпечення «Всеволод Бобров» увійшов до складу російського флоту минулого року

Українські війська підбили в районі острова Зміїний російський корабель тилового забезпечення «Всеволод Бобров». Це одне із найновіших суден у складі рашистського флоту. Корабель був спущений на воду у листопаді 2016 року, після чого пройшов державні випробування – і 21 серпня 2021 року був прийнятий до складу ВІйськово-морського флоту РФ.

Ігор Орлов, генеральний директор ПАТ «Північна верф» , де й будували судно, заявив тоді, що у «Всеволода Боброва», цього «красеня-корабля», велике майбутнє.

«Всеволод Бобров» – це перше серійне судно тилового забезпечення проєкту 23120. Воно створене для транспортування вантажів, передачі їх на берег та інші кораблі. Крім того, кораблі цієї серії призначені для буксирувальної допомоги та надання допомоги іншим суднам, які зазнають лиха.

Головне обладнання корабля - два електрогідравлічні крани вантажопідйомністю до 50 тонн, буксирні лебідки з тяговим зусиллям 120 та 25 тонн.

Корабель серії 23120 має кілька конструктивних особливостей. По-перше, система динамічного позиціювання дозволяє йому перебувати у заданій точці за будь-яких погодних умов. По-друге, корпус «Всеволода Боброва» має льодовий клас ARC4, що дозволяє йому долати лід товщиною до 60 см, ходячи навіть у арктичних широтах, не кажучи уже про Чорне море, яке замерзає дуже рідко і тільки біля берегів.

ЗМІ оцінюють вартість «Всеволода Боброва» у $133 млн.

У грудні минулого року судно тилового забезпечення проєкту 23120 відправилося до місця свого постійного базування, у окуповане Росією українське місто Севастополь.

Нагадаємо, що про підбиття «Всеволода Боброва» розповів радник голови Офісу президента Олексій Арестович.