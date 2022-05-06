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    Поблизу Зміїного горить ще один російський корабель, – ЗМІ

    Фрегат типу &laquo;Буревісник&raquo; - Поблизу Зміїного горить ще один російський корабель, – ЗМІ
    Фрегат типу «Буревісник»
    фото: Вікіпедія

    За інформацією ЗМІ, фрегат типу «Буревісник» горить неподалік острова Зміїний

    Поблизу острова Зміїний горить російський фрегат проєкту 11356Р типу «Буревісник». Як повідомило видання «Думська», над цим районом акваторії Чорного моря зараз кружляє ворожа авіація, на допомогу кораблю з тимчасово окупованого Криму вийшли рятувальні судна.

    Поки що незрозуміло, що стало причиною позаштатної ситуації в окупантів, а також який із трьох фрегатів даного типу, що є у складі Чорноморського флоту Росії, отримав пошкодження.

    Водночас народний депутат від «Європейської Солідарності» Олексій Гончаренко повідомляє, що пожежа сталася на фрегаті «Адмірал Макаров».

    Нагадаємо, що 13 квітня українськими ракетами «Нептун» було завдано удар по ворожому крейсеру «Москва». Водночас у Міноборони Росії стверджували, що судно внаслідок «детонації боєкомплекту» та пожежі не затонуло і «зберігає плавучість». Проте 14 квітня у відомстві визнали, що флагман російського флоту затонув.

    У командуванні ЧФ РФ вже почалися «чистки» з метою пошуку «винного» у знищенні крейсера. Командувача Чорноморського флоту Росії адмірала Ігоря Осіпова зняли з посади та заарештували після знищення крейсера «Москва».

    Читайте також: Встановлено приблизні координати, де затонув крейсер «Москва»
    Теги: росія окупанти ЗСУ війна корабель Україна окупація #stoprussia
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    Поблизу Зміїного горить ще один російський корабель, – ЗМІ