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    Події в Україні

    Росіяни у Чорному морі блокують цивільні кораблі

    Флот агресора&nbsp;намагається ізолювати райони боїв - Росіяни у Чорному морі блокують цивільні кораблі
    Флот агресора намагається ізолювати райони боїв
    фото: facebook/Минобороны России

    Росія збільшила чисельність кораблів у Чорному морі

    У Чорному морі російські кораблі продовжують проводити ізоляцію районів бойових дій, тим самим блокуючи цивільне судноплавство. Про це йдеться в оперативному зведенні Генерального штабу Збройних сил України 17 травня станом на 18.00.

    «Корабельні угруповання противника в акваторії Чорного та Азовського морів виконують завдання щодо ізоляції районів бойових дій та блокування цивільного судноплавства», – йдеться у повідомленні.

    Наразі Росія збільшила чисельність кораблів у Чорному морі. Рашисти вивели у Чорне море сім десантних і чотири ракетні кораблі.

    Як раніше повідомлялося, на Півдні зберігається загроза ракетних обстрілів та висадки ворожого десанту.

    Біля Зміїного росіяни намагаються піднятипотоплені Україною катери.

    Як повідомлялося, 7 травня біля острова Зміїний влучними атаками «Байрактарів» знищено два ворожих катерів і ще один серйозно пошкоджено. Так, було знищено десантний катер типу «Серна» із ЗРК «Тор», два десантно-штурмових катери типу «Раптор», а ще один «Раптор» суттєво ушкоджено.

    Напередодні сапери знищили дві російські міни, що винесло на одеський пляж.

    Додамо, що днями у бухту Севастополя зайшло судно «Всеволод Бобров», підбите біля Зміїного.

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    Теги: росія окупанти Чорне море війна корабель Україна окупація #stoprussia
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    Росіяни у Чорному морі блокують цивільні кораблі