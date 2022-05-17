Росіяни у Чорному морі блокують цивільні кораблі

Росія збільшила чисельність кораблів у Чорному морі

У Чорному морі російські кораблі продовжують проводити ізоляцію районів бойових дій, тим самим блокуючи цивільне судноплавство. Про це йдеться в оперативному зведенні Генерального штабу Збройних сил України 17 травня станом на 18.00.

«Корабельні угруповання противника в акваторії Чорного та Азовського морів виконують завдання щодо ізоляції районів бойових дій та блокування цивільного судноплавства», – йдеться у повідомленні.

Наразі Росія збільшила чисельність кораблів у Чорному морі. Рашисти вивели у Чорне море сім десантних і чотири ракетні кораблі.

Як раніше повідомлялося, на Півдні зберігається загроза ракетних обстрілів та висадки ворожого десанту.

Біля Зміїного росіяни намагаються піднятипотоплені Україною катери.

Як повідомлялося, 7 травня біля острова Зміїний влучними атаками «Байрактарів» знищено два ворожих катерів і ще один серйозно пошкоджено. Так, було знищено десантний катер типу «Серна» із ЗРК «Тор», два десантно-штурмових катери типу «Раптор», а ще один «Раптор» суттєво ушкоджено.

Напередодні сапери знищили дві російські міни, що винесло на одеський пляж.

Додамо, що днями у бухту Севастополя зайшло судно «Всеволод Бобров», підбите біля Зміїного.

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