Росія вивела кораблі з крилатими ракетами типу «Калібр» у Чорне море (фото)

Росія вивела із Севастополя до Чорного моря майже всі кораблі з крилатими ракетами на борту

У Севастопольській бухті перебуває мінімальна кількість кораблів Чорноморського флоту Росії, а всі кораблі-носії крилатих ракет типу «Калібр» вийшли в море. Про це повідомляє кореспондент Крим.Реалії.

Так, у Куріної пристані між бухтами Інженерна та Докова пришвартовані три кораблі.

Кораблі в Куриній пристані

Перші два ліворуч направо – це малі ракетні кораблі на повітряній подушці проєкт 1239 «Сівуч». У складі Чорноморського флоту два такі кораблі – «Бора» (бортовий номер 615) та «Самум» (616).

Третій ліворуч – це сторожовий корабель проєкту 1135 «Буревісник». У складі Чорноморського флоту два такі кораблі – «Допитливий» (868) і «Ладний» (861).

Крайнім праворуч пришвартований «Славутич» – український середній розвідувальний корабель, корабель управління. Він був захоплений Росією у лютому-березні 2014 року під час анексії Криму. Бортовий номер «Славутича» U510 зафарбовано вже кілька років.

Фото: Крим. Реалії

Біля причалу в Сухарній бухті стоять два кораблі. Ближній із них – малий ракетний корабель проекту 21631 «Буян-М». На Чорноморському флоті чотири такі кораблі: «Вишній Волочок» (бортовий номер 609), «Орехово-Зуєво» (626), «Інгушетія» (630) та «Грайворон» (600). Забарвлення МРК у Сухарній бухті – нижня частина корми чорна – відповідає МРК «Вишній Волочок» та МРК «Оріхово-Зуєво».

Дальній корабель у Сухарній бухті середній розвідувальний корабель (судно зв'язку) проєкт 18280 типу «Юрій Іванов». У складі Чорноморського флоту Росії один такий корабель – Іван Хурс.

У Південній бухті біля Мінної стіни пришвартовано низку кораблів. Ближній із них – це великий десантний корабель проєкт 1171 «Тапір». У складі Чорноморського флоту було три такі кораблі, один із них – БДК «Саратов», за даними ЗСУ, було знищено українською ракетою в порту Бердянська. Два інших – «Орськ» (бортовий номер 148) та «Микола Фільченков» (152).

Кораблі Чорноморського флоту Росії біля Мінної стінки у Південній бухті

Наступні два – це великі десантні кораблі проєкт 775. На Чорноморському флоті чотири такі кораблі: «Цезар Куніков» (158), «Новочеркаськ» (142),

«Ямал» (156) та «Азов» (151). В даний час два з них перебувають у ремонті в 13 судноремонтному заводі Чорноморського флоту в Кілен-бухті. Також біля Мінної стінки пришвартований один із сторожових кораблів проекту 1135 «Буревісник».

Кілен-бухта, Сухарна, Інженерна, Докова та Південна бухти є відгалуженнями великої Севастопольської бухти.

Таким чином, у морі зараз знаходяться наступні носії крилатих ракет типу «Калібр»: всі три фрегати проєкт 11356Р «Буревісник» – «Адмірал Григорович» (494), «Адмірал Ессен» (490) та «Адмірал Макаров» (499); три МРК проекту 21631 «Буян-М».

Нагадаємо, що у Чорному морі російські кораблі продовжують проводити ізоляцію районів бойових дій, тим самим блокуючи цивільне судноплавство.

Напередодні сапери знищили дві російські міни, що винесло на одеський пляж.

Додамо, що днями у бухту Севастополя зайшло судно «Всеволод Бобров», підбите біля Зміїного.

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