Прикордонники назвали області, куди в'їхала російська військова техніка

За наявною інформацією серед прикордонників низка військовослужбовців зазнала поранень

Російська військова техніка, в тому числі броньована порушила державний кордон в Чернігівській, Сумській, Луганській, Харківській областях. Зокрема в Чернігівській області ворожа техніка пройшла через пункти пропуску «Сеньківка» та «Гремяч» і на інших напрямках. Про це повідомили в пресслужбі Державної прикордонної служби України.

Також рух колон відбувся через пункт пропуску «Бударки» в Харківській області та на напрямку пункту пропуску «Мілове» в Луганській області.

Обстрілу піддалися більшість прикордонних підрозділів та прикордонні наряди Луганської, Сумської, Харківської, Чернігівської та Житомирської областей.

За наявною інформацією серед прикордонників низка військовослужбовців зазнала поранень.

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