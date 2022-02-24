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    Події в Україні

    Російські війська атакували Україну у п'ятьох областях і з окупованого Криму – Держприкордонслужба

    Військова техніка РФ у&nbsp;Донецьку&nbsp; - Російські війська атакували Україну у п'ятьох областях і з окупованого Криму – Держприкордонслужба
    Військова техніка РФ у Донецьку 
    фото: Reuters/Alexander Ermochenko

    Атаки відбуваються в межах Луганської, Сумської, Харківської, Чернігівської та Житомирської областей

    Сьогодні, 24 лютого, близько 5 ранку державний кордон України на ділянці з Російською Федерацією та Республікою Білорусь піддався атаці з боку російських військ, що підтримуються Білоруссю. Про це заявила Держприкордонслужба.

    «Атаки на прикордонні підрозділи, прикордонні наряди та пункти пропуску відбуваються з застосуванням артилерії, важкої техніки та стрілецької зброї. Це відбувається в межах Луганської, Сумської, Харківської, Чернігівської та Житомирської областей. Крім того, атака відбувається з тимчасово окупованого Криму. Також фіксується робота диверсійно-розвідувальних груп противника.
    В залежності від ситуацій на ділянках кордону прикордонники разом зі Збройними силами України та Національною гвардією України ведуть вогонь по ворогу. Щодо поранень серед охоронців кордону інформація уточнюється», – йдеться у заяві.

    Тим часом на Черкащині оголошено евакуацію. Оголошено евакуацію населення в радіусі військової частини – 30 км від Розсішок.

    В МВС повідомили, що розпочалося вторгнення військ РФ на територію України.

    По всій території України запроваджено воєнний стан. Про це оголосив президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні до українців.

    Президент РФ Володимир Путін заявив, що ухвалив рішення про проведення «спеціальної військової операції« у зв'язку із ситуацією на Донбасі.

    Нагадаємо, обстріл розпочався о 5 ранку 24 лютого, коли розпочався спеціальний виступ російського президента.

    Теги: прикордонники Білорусь Росія Держприкордонслужба війна обстріл воєнний стан кордон
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    Російські війська атакували Україну у п'ятьох областях і з окупованого Криму – Держприкордонслужба