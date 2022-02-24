Російські війська атакували Україну у п'ятьох областях і з окупованого Криму – Держприкордонслужба
Атаки відбуваються в межах Луганської, Сумської, Харківської, Чернігівської та Житомирської областей
Сьогодні, 24 лютого, близько 5 ранку державний кордон України на ділянці з Російською Федерацією та Республікою Білорусь піддався атаці з боку російських військ, що підтримуються Білоруссю. Про це заявила Держприкордонслужба.
«Атаки на прикордонні підрозділи, прикордонні наряди та пункти пропуску відбуваються з застосуванням артилерії, важкої техніки та стрілецької зброї. Це відбувається в межах Луганської, Сумської, Харківської, Чернігівської та Житомирської областей. Крім того, атака відбувається з тимчасово окупованого Криму. Також фіксується робота диверсійно-розвідувальних груп противника.
В залежності від ситуацій на ділянках кордону прикордонники разом зі Збройними силами України та Національною гвардією України ведуть вогонь по ворогу. Щодо поранень серед охоронців кордону інформація уточнюється», – йдеться у заяві.
Тим часом на Черкащині оголошено евакуацію. Оголошено евакуацію населення в радіусі військової частини – 30 км від Розсішок.
В МВС повідомили, що розпочалося вторгнення військ РФ на територію України.
По всій території України запроваджено воєнний стан. Про це оголосив президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні до українців.
Президент РФ Володимир Путін заявив, що ухвалив рішення про проведення «спеціальної військової операції« у зв'язку із ситуацією на Донбасі.
Нагадаємо, обстріл розпочався о 5 ранку 24 лютого, коли розпочався спеціальний виступ російського президента.