На Черкащині оголошено евакуацію
Оголошено евакуацію населення в радіусі військової частини – 30 км від Розсішок
У Черкаській області оголошено евакуацію. Мова йде про Уманський район. Про це повідомив голова Черкаської ОДА Олександра Скічко.
«Шановні черкащани, будь ласка, без паніки! Найближчим часом буде відомий рівень загрози для Черкащини і наш план дій. Відразу все вам повідомлю! На цю хвилину ситуація така. Уманський район: оголошуємо евакуацію населення в радіусі військової частини – 30 км від Розсішок», – написав він.
За його словами скоро в цей район прибудуть автобуси.
Однак кого є власний транспорт, просять скористатися ним.
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