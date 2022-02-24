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    Путін заявив про військову операцію на Донбасі

    Путін заявив, що Росія введе війська на територію України - Путін заявив про військову операцію на Донбасі
    Путін заявив, що Росія введе війська на територію України
    фото з відкритих джерел

    Путін закликав усіх військовослужбовців ЗСУ скласти зброю

    Президент Росії Володимир Путін заявив про проведення спеціальної операції проти України. Таке рішення він ухвалив після звернення ватажків так званих «ДНР» та «ЛНР». Про це Путін сказав у відеозверненні о 4 ранку 24 лютого, повідомляє російське агентство ТАСС.

    «Мною ухвалено рішення про проведення спеціальної військової операції», – заявив Путін, додавши, що її мета не окупація України.

    Росія не допустить появи в України ядерної зброї, зазначив Путін.

    Він заявив, що обставини вимагають від Росії рішучих дій.

    За словами Путіна, до планів Росії не входить окупація України. При цьому він вимагає від військовослужбовців української армії скласти зброю.

    Путін також заявив, що відповідальність «за можливе кровопролиття» лежатиме на українській владі.

    Путін пригрозив Заходу «наслідками», якщо той втрутиться у дії РФ в Україні.

    Путін додав, що розраховує на консолідовану позицію російського парламенту щодо початку військової операції на Донбасі.

    Вчора Путін отримав дозвіл російського парламенту на застосування Збройних сил Росії за межами країни.

    До слова, російське телебачення анонсувало вторгнення в Україну у прогнозі погоди (відео).

    Раніше повідомлялося, Росія нарощує військову присутність на кордоні з Україною в районі Харківської області та масово закуповує мішки для трупів.

    Теги: Росія ЗСУ війна Путін президент окупація
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    Путін заявив про військову операцію на Донбасі