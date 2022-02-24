Офіційно: розпочалося вторгнення військ РФ на територію України
У Києві, Харкові та іншим містам України чутно вибухи
Розпочалося вторгнення військ РФ на територію України. Про це повідомляє пресслужба МВС.
«Щойно ракети завдали ударів по центру військового Управління, аеродромам, військовим складам, у Києві, Харькові, Дніпрі. Ідуть артилерійські обстріли кордону», – йдеться у повідомленні.
Президент РФ Володимир Путін заявив, що ухвалив рішення про проведення «спеціальної військової операції« у зв'язку із ситуацією на Донбасі.
Нагадаємо, обстріл розпочався о 5 ранку 24 лютого, коли розпочався спеціальний виступ російського президента.
У Києві, Харкові та іншим містам України чутно вибухи.