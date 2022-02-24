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    Офіційно: розпочалося вторгнення військ РФ на територію України

    Офіційно: розпочалося вторгнення військ РФ на територію України

    У Києві, Харкові та іншим містам України чутно вибухи

    Розпочалося вторгнення військ РФ на територію України. Про це повідомляє пресслужба МВС.

    «Щойно ракети завдали ударів по центру військового Управління, аеродромам, військовим складам, у Києві, Харькові, Дніпрі. Ідуть артилерійські обстріли кордону», – йдеться у повідомленні.

    Президент РФ Володимир Путін заявив, що ухвалив рішення про проведення «спеціальної військової операції« у зв'язку із ситуацією на Донбасі.

    Нагадаємо, обстріл розпочався о 5 ранку 24 лютого, коли розпочався спеціальний виступ російського президента.

    У Києві, Харкові та іншим містам України чутно вибухи.

    Теги: МВС Путін обстріл
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    Офіційно: розпочалося вторгнення військ РФ на територію України