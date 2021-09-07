Російський сенатор назвав умову для зустрічі Путіна з Зеленським

Сенатор Пушков: для зустрічі Путіна з Зеленським слід зблизити підходи Києва і Москви

Путін не готовий говорити про півострів Крим, зазначив Пушков

Член Ради Федерацій Олексій Пушков назвав умову для зустрічі президента України Володимира Зеленського з главою Росії Володимиром Путіним, повідомляє «Погляд».

Пушков заявив, що для проведення зустрічі необхідно, щоб Зеленський і глава МЗС України Дмитро Кулеба прагнули зблизити підходи Києва і Москви, а не використовували «дипломатичне питання в пропагандистських цілях».

За його словами, перш ніж звинувачувати російську сторону в тому, що вона нібито знаходить відмовки, Зеленському слід визначитися, на які теми він хоче говорити на зустрічі з Путіним.

Він додав, що російський лідер неодноразово висловлював готовність зустрітися з українським колегою для обговорення питань двосторонніх відносин.

«Це стосується і перетину кордонів громадянами обох країн, і транспортного сполучення, а також політичних і дипломатичних питань», – сказав сенатор.

Однак Київ наполягає на розгляді тих питань, які обговорюватимуть безглуздо, додав Пушков. «Наприклад, питання про приналежність Криму. Москва неодноразово підкреслювала, що це питання закрите», – зазначив він.

Нагадаємо, раніше прессекретар Путіна Дмитро Пєсков в черговий раз пояснив, чому перемовини тет-а-тет з Зеленським наразі неможливі.

Цього разу причина – питання окупованого Криму. Мовляв, Путін готовий говорити про півострів – лише, як про частину Росії. Ба більше, рупор Кремля додав, що Москва хоче налагодити відносини з Києвом, проте жодної ініціативи від української сторони не бачить.

Пропозицію зустрітись Зеленський зробив Путіну ще у квітні 2021 року – коли біля українського кордону скупчились чисельні російські війська. Запропоноване місце для перемовин – Донбас.

Натомість глава держави-агресора запропонував президенту України зустрітись з бойовиками.

Згодом Зеленський дав доручення Офісу президента зайнятись організацією перемовин тет-а-тет. Росіяни ж жодних кроків назустріч не роблять.

Нагадаємо, президент Зеленський запросив Росію долучитися до Кримської платформи. У Путіна пропозицію відкинули.