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    Російський сенатор назвав умову для зустрічі Путіна з Зеленським

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    Сенатор Пушков: для зустрічі Путіна з Зеленським слід зблизити підходи Києва і Москви - Російський сенатор назвав умову для зустрічі Путіна з Зеленським
    Сенатор Пушков: для зустрічі Путіна з Зеленським слід зблизити підходи Києва і Москви
    Фото з відкритих джерел

    Путін не готовий говорити про півострів Крим, зазначив Пушков

    Член Ради Федерацій Олексій Пушков назвав умову для зустрічі президента України Володимира Зеленського з главою Росії Володимиром Путіним, повідомляє «Погляд».

    Пушков заявив, що для проведення зустрічі необхідно, щоб Зеленський і глава МЗС України Дмитро Кулеба прагнули зблизити підходи Києва і Москви, а не використовували «дипломатичне питання в пропагандистських цілях».

    За його словами, перш ніж звинувачувати російську сторону в тому, що вона нібито знаходить відмовки, Зеленському слід визначитися, на які теми він хоче говорити на зустрічі з Путіним.

    Він додав, що російський лідер неодноразово висловлював готовність зустрітися з українським колегою для обговорення питань двосторонніх відносин.

    «Це стосується і перетину кордонів громадянами обох країн, і транспортного сполучення, а також політичних і дипломатичних питань», – сказав сенатор.

    Однак Київ наполягає на розгляді тих питань, які обговорюватимуть безглуздо, додав Пушков. «Наприклад, питання про приналежність Криму. Москва неодноразово підкреслювала, що це питання закрите», – зазначив він.

    Нагадаємо, раніше прессекретар Путіна Дмитро Пєсков в черговий раз пояснив, чому перемовини тет-а-тет з Зеленським наразі неможливі.

    Цього разу причина – питання окупованого Криму. Мовляв, Путін готовий говорити про півострів – лише, як про частину Росії. Ба більше, рупор Кремля додав, що Москва хоче налагодити відносини з Києвом, проте жодної ініціативи від української сторони не бачить.

    Пропозицію зустрітись Зеленський зробив Путіну ще у квітні 2021 року – коли біля українського кордону скупчились чисельні російські війська. Запропоноване місце для перемовин – Донбас.

    Натомість глава держави-агресора запропонував президенту України зустрітись з бойовиками.

    Згодом Зеленський дав доручення Офісу президента зайнятись організацією перемовин тет-а-тет. Росіяни ж жодних кроків назустріч не роблять.

    Нагадаємо, президент Зеленський запросив Росію долучитися до Кримської платформи. У Путіна пропозицію відкинули.

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    Теги: МЗС Крим Донбас Путін Володимир Зеленський Дмитро Кулеба прессекретар
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    Російський сенатор назвав умову для зустрічі Путіна з Зеленським