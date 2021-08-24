Зеленський запросив Росію долучитися до Кримської платформи. У Путіна відповіли

У МЗС Росії побачили антиросійську спрямованість заходу

Прессекретарка Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова відреагувала на пропозицію президента України Володимира Зеленського приєднатися до «Кримської платформи». Захарова відкинула цю пропозицію, повідомляє російське видання «ТАСС».

Захарова заявила, що «Кримська платформа», участь в установчому саміті якої взяли 46 країн і Україна, має «цинічну антиросійську спрямованість».

«У підсумковій декларації саміту міститься заклик до Російської Федерації долучатися до участі в діяльності Кримської платформи. Не бачимо для себе можливості участі в даній політичній дії через її цинічну антиросійську спрямованість», – сказала вона.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський пояснив небажання лідерів європейських держав брати участь у «Кримській платформі» тим, що вони нібито бояться Росію.