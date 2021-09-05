«Путін готовий». У Кремлі оцінили підготовку зустрічі з Зеленським

Прессекретар Путіна про підготовку саміту: «Віз і нині там»

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Путін готовий зустрітися із українським лідером Володимиром Зеленським. Про це він повідомив в ефірі каналу «Россия 1».

«Якщо говорити про політичну волю Путіна – то він чітко підтвердив, що готовий зустрічатися. Але поки такої ж взаємної політичної волі з Києва ми не бачимо», – сказав Пєсков.

Речник Кремля зазначив, що наразі просувань у підготовці переговорів президентів України та РФ немає, бо виникають суперечності з приводу тем саміту. Путін відмовляється обговорювати анексований Росією Крим.

«Річ у тім, що для нас не існує теми Криму. А, як нам кажуть в Офісі президента України, Зеленський хоче обговорювати Крим… І в цьому плані це не може бути пунктом порядку денного. Тому поки в цьому плані не вдалося нікуди просунутися», – додав він.

Нагадаємо, колишній спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер в інтерв’ю «Главкому» розповів, що Росія болісно прагне створити фальшивий наратив, що Крим завжди належав їй, що кримчани вільно зробили свій вибір стати частиною Росії. Але насправді так не було

Також, на інавгураційному саміті Кримської платформи всі делегати підписали спільну Декларацію, у якій визнають Росію окупантом і засуджують порушення і обмеження прав людини в Криму, мілітаризацію Криму, перешкоджання правам і свободам судноплавства, зміну демографічної структури півострову шляхом переселення громадян РФ до Криму.

Президент Зеленський запросив Росію долучитися до Кримської платформи. У Путіна пропозицію відкинули.