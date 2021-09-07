Україна запропонувала США створити зону вільної торгівлі

Українська сторона вже давно обговорює з США, Британією та Канадою безвізовий режим, зазначив Кулеба

Україна хоче створити зону вільної торгівлі зі Сполученими Штатами Америки. Про це йшлося під час візиту президента Володимира Зеленського до Вашингтону, розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі ток–шоу «Свобода слова на ICTV».

За словами Кулеби, українська сторона вже давно обговорює з США, Британією та Канадою безвізовий режим, але під час візиту до Вашингтону була висловлена нова ініціатива.

«У нас є інша ініціатива, яку ми запропонували американцям, – це зона вільної торгівлі між Україною і США», – сказав він.

На думку Кулеби, створення такої зони підніме економіку України і надасть їй фінанси для ведення війни.

«Тому що ми хочемо зміцнювати нашу економіку, і ми всі з вами розуміємо, що для того, щоб воювати, потрібні гроші», – зазначив глава МЗС.

Він привів у приклад Польщу, у якій, за його словами, сильна економіка, що дозволяє створювати резерви і витрачати їх потім на оборону.

Також Кулеба заявив, що Київ регулярно піднімає питання про отримання безвізового режиму в'їзду на територію США для українських громадян.

«Ми постійно піднімаємо з американськими партнерами питання безвіза. До речі, з Канадою також, і з Великою Британією, і ми вже просунулися в цих питаннях, там політика малих кроків, тому що дуже консервативною є політика цих країн», – сказав він.

Зона вільної торгівлі – це така угода, для учасників якої скасовуються митні збори і податки. У більшості випадків умови зони вільної торгівлі поширюються на всі товари, крім продуктів сільського господарства.

Раніше Дмитро Кулеба повідомив, що українська сторона повністю готова до зустрічі Володимира Зеленського та Володимира Путіна. Організаційно у Києва все в порядку, проте російська сторона жодного бажання робити кроки назустріч не виявляє.

Нагадаємо, президент США Джо Байден обов'язково відвідає Україну, але не цього року. Дипломатична практика не передбачає візити такого рівня в один рік.

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