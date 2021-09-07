Нам потрібна українська, а не американська ПРО, – Кулеба

Протиповітряна і протиракетна оборона – наші «ключові дірки»

Україні потрібна своя, а не американська система протиракетної оборони. Про це заявив глава МЗС Дмитро Кулеба в ефірі програми «Свобода слова» на телеканалі ICTV.

«Нам не потрібна американська система ПРО, а потрібна українська. Ця технологія може прийти не обов’язково зі Штатів. Є інші країни, які володіють нею і ми ведемо перемовини про доступ до системи», – наголосив міністр.

За його словами, протиповітряна і протиракетна оборона – це «ключові дірки» в Україні, над якими влада «предметно працює».

«Можна багато разів назвати оборонну угоду між Україною і США рамковою, але це не скасує того факту, що в документі чітко зафіксовано, за яким напрямом рухатиметься подальше військово-технічне співробітництво між двома країнами», – додав дипломат.

Раніше повідомлялося, що на полігоні Широкий лан в Миколаївській області пройшли випробування новітнього снаряда для реактивної системи залпового вогню «Град».

Нагадаємо, повітряні сили ЗСУ отримали модернізовану до виду 35Д6М радіолокаційна станцію (РЛС) 19Ж6.

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