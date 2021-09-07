  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    Нам потрібна українська, а не американська ПРО, – Кулеба

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Україна працює над отриманням ПРО - Нам потрібна українська, а не американська ПРО, – Кулеба

    Україна працює над отриманням ПРО

    Фото з відкритих джерел

    Протиповітряна і протиракетна оборона – наші «ключові дірки»

    Україні потрібна своя, а не американська система протиракетної оборони. Про це заявив глава МЗС Дмитро Кулеба в ефірі програми «Свобода слова» на телеканалі ICTV.

    «Нам не потрібна американська система ПРО, а потрібна українська. Ця технологія може прийти не обов’язково зі Штатів. Є інші країни, які володіють нею і ми ведемо перемовини про доступ до системи», – наголосив міністр.

    За його словами, протиповітряна і протиракетна оборона – це «ключові дірки» в Україні, над якими влада «предметно працює».

    «Можна багато разів назвати оборонну угоду між Україною і США рамковою, але це не скасує того факту, що в документі чітко зафіксовано, за яким напрямом рухатиметься подальше військово-технічне співробітництво між двома країнами», – додав дипломат.

    Раніше повідомлялося, що на полігоні Широкий лан в Миколаївській області пройшли випробування новітнього снаряда для реактивної системи залпового вогню «Град».

    Нагадаємо, повітряні сили ЗСУ отримали модернізовану до виду 35Д6М радіолокаційна станцію (РЛС) 19Ж6.

    Читайте також:
    Теги: МЗС США зброя Україна Дмитро Кулеба
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Нам потрібна українська, а не американська ПРО, – Кулеба