Кремль назвав болючу тему, про яку Путін не готовий говорити з Зеленським

Кремль відмовляється визнавати анексію Криму та йти на переговори у цьому питанні

Прессекретар Путіна заявив, що питання приналежності Криму не може бути темою зустрічі Путіна і Зеленського

Росія, що окупувала Крим, не обговорюватиме з Україною питання повернення півострова. Про це заявив офіційний представник Кремля Дмитро Пєсков в ефірі телеканалу «Росія 1».

Пєсков категорично зазначив, що питання про повернення Криму не може бути темою зустрічі глав Росії і України.

Представник Путіна зауважив, що Кремль відмовляється обговорювати Крим «явно не з точки зору, що це регіон Російської Федерації», тому в такому вигляді це питання для переговорів виключене.

Прессекретар російського президента додав, що в плані підготовки саміту Володимира Путіна і Володимира Зеленського «віз і нині там».

При цьому він підкреслив, що Росія бажає «нормалізації відносин з Україною».

«Путін готовий зустрічатися, і він вважає, що ось той сумний стан, в якому зараз перебувають російсько-українські відносини, це нікуди не годиться, і, по ідеї, це треба, звичайно, виправляти. Але поки такої ж взаємної політичної волі з Києва ми не бачимо», – сказав представник Кремля.

Нагадаємо, Україна планує перерахувати збитки від захоплення росіянами Криму після повної деокупації півострова. Про це розповів віце-прем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков.

Колишній спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер в інтерв’ю «Главкому» розповів, що Росія болісно прагне створити фальшивий наратив, що Крим завжди належав їй, що кримчани вільно зробили свій вибір стати частиною Росії. Але насправді так не було.

Нагадаємо, на інавгураційному саміті Кримської платформи всі делегати підписали спільну Декларацію, у якій визнають Росію окупантом і засуджують порушення і обмеження прав людини в Криму, мілітаризацію Криму, перешкоджання правам і свободам судноплавства, зміну демографічної структури півострову шляхом переселення громадян РФ до Криму.

Президент Зеленський запросив Росію долучитися до Кримської платформи. У Путіна пропозицію відкинули.

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