Розвідка повідомила, коли чекати переламний момент у війні

Важливу роль відіграє військова допомога партнерів

Рашисти проявляють активність на всій лінії фронту. Йдеться про ракетні удари, які наносяться з повітря і з моря, а також про застосування тактичної авіації, штурмових вертольотів по всій лінії зіткнення, по всій лінії фронту. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький в ефірі телемарафону.

У розвідці також зазначили, що перелам у війні буде залежати від декількох факторів.

«Він однозначно буде, але це буде залежати, по-перше, від того, наскільки ми зможемо зупинити наступальний темп російських військ. А, по-друге, наскільки буде активною і широкомасштабною допомога, яку надають наші партнери, тому що це важливо і для оборони, і для наступальних дій», – сказав Скібіцький.

Він підтвердив інформацію про те, що міністр оборони країни-агресорки Росії Сергій Шойгу відвідав угруповання окупаційних військ. Втім, невідомо, чи зробив він це на непідконтрольній території України.

«За нашою оцінкою, було заслуховування командувачів щодо подальших дій і проведення операції, підбив підсумки тих заходів, які були зроблені. А за деякими даними, навіть вручав нагороди офіцерам і генералам, які відзначилися у цій операції. Але однозначно зараз йде підготовка до наступного етапу наступальних дій», – сказав Скібіцький.

Також в розвідці розповіли,чи готує ворог наступ з Білорусі.