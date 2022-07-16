Як гаубиці M777 працюють на передовій (фоторепортаж)

За добу артилеристи можуть випустити по позиціях ворога від 40 до 80 високоточних снарядів

Українські захисники швидко і ефективно опанувують поводження з новітнім озброєнням, що надають нам західні партнери. Нещодавно ЗСУ показали, як успішно провели контрбатарейну стрільбу з 155-мм гаубиці M777 по ворожих самохідних установках, які були окопані на позиціях у лісосмузі. Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.

«За добу артилеристи мого підрозділу можуть здійснити до 8-10 бойових виходів та випустити по позиціях ворога від 40 до 80 високоточних снарядів», – розповів командир артилерійського підрозділу.

Аби привести до бою цю гаубицю, військові витрачають лише півтори хвилини. Підготовка до стрільби, зокрема підготовка боєприпасів, займає до 10 хвилин. Також М777 має деякі переваги у наведенні на ціль у порівнянні з радянським озброєнням.

Українські Захисники швидко і ефективно опанувують поводження з новітнім озброєнням, що надають нам західні партнери.

Нагадаємо, 21 червня стало відомо, що ЗСУ отримали на озброєння німецькі гаубиці. Це вже 6-й вид артилерії 155-мм калібру, який посилює оборону України.

Раніше Німеччина показала детальний список озброєння, яке надасть Україні.