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    Як гаубиці M777 працюють на передовій (фоторепортаж)

    Аби привести до бою гаубицю, військові витрачають лише півтори хвилини - Як гаубиці M777 працюють на передовій (фоторепортаж)
    Аби привести до бою гаубицю, військові витрачають лише півтори хвилини
    фото: пресслужба Міноборони

    За добу артилеристи можуть випустити по позиціях ворога від 40 до 80 високоточних снарядів

    Українські захисники швидко і ефективно опанувують поводження з новітнім озброєнням, що надають нам західні партнери. Нещодавно ЗСУ показали, як успішно провели контрбатарейну стрільбу з 155-мм гаубиці M777 по ворожих самохідних установках, які були окопані на позиціях у лісосмузі. Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.

    «За добу артилеристи мого підрозділу можуть здійснити до 8-10 бойових виходів та випустити по позиціях ворога від 40 до 80 високоточних снарядів», – розповів командир артилерійського підрозділу.

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    Як гаубиці M777 працюють на передовій (фоторепортаж)
    Як гаубиці M777 працюють на передовій (фоторепортаж)
    Як гаубиці M777 працюють на передовій (фоторепортаж)
    Як гаубиці M777 працюють на передовій (фоторепортаж)
    Як гаубиці M777 працюють на передовій (фоторепортаж)
    Як гаубиці M777 працюють на передовій (фоторепортаж)
    Як гаубиці M777 працюють на передовій (фоторепортаж)
    Як гаубиці M777 працюють на передовій (фоторепортаж)
    Як гаубиці M777 працюють на передовій (фоторепортаж)

    Аби привести до бою цю гаубицю, військові витрачають лише півтори хвилини. Підготовка до стрільби, зокрема підготовка боєприпасів, займає до 10 хвилин. Також М777 має деякі переваги у наведенні на ціль у порівнянні з радянським озброєнням.

    Українські Захисники швидко і ефективно опанувують поводження з новітнім озброєнням, що надають нам західні партнери.

    Нагадаємо, 21 червня стало відомо, що ЗСУ отримали на озброєння німецькі гаубиці. Це вже 6-й вид артилерії 155-мм калібру, який посилює оборону України.

    Раніше Німеччина показала детальний список озброєння, яке надасть Україні.

    Також стало відомо, що Німеччина і Нідерланди найближчим часом передадуть Україні ще шість самохідних артилерійських установок Panzerhaubitze 2000.
    Читайте також: Гаубиці Panzerhaubitze 2000: нова зброя ЗСУ у війні проти Росії
    Теги: росія окупанти ЗСУ війна військові Україна окупація #stoprussia
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    Як гаубиці M777 працюють на передовій (фоторепортаж)