Ракетний удар по Одесі: стало відомо про постраждалих (фото)

У прокуратурі відкрили кримінальне провадження за фактом обстрілу

Внаслідок ракетного обстрілу Одеси сьогодні зранку, 16 липня, поранення отримала одна людина. Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.

«Попередньо встановлено одного потерпілого. Так, внаслідок влучення ворожого снаряда, 30-річного чоловіка поранено уламками в область голови», – йдеться у повідомленні.

Також у прокуратурі відкрили кримінальне провадження за фактом того, що сталося.

«Правоохоронці проводять першочергові слідчі дії. Також у ході проведення огляду місця події виявлено та вилучено уламки від механізму ракети», – додають у відомстві, уточнюючи, що рятувальники продовжують гасити пожежу на складі.

Як повідомлялося, під час ранкового ворожого удару по Одесі ракета влучила у цивільний об’єкт.