Держдума закликала посилити обстріли Києва

Російський депутат вимагає від міноборони завдати удари по «центрах прийняття рішень»

Депутат Державної думи Росії (нижня палата парламенту країни-агресора) Олег Морозов закликав «повністю розгромити армію противника», а також збільшити кількість обстрілів Києва. Про це повідомляє російське видання Ura.ru.

За словами Морозова, такою має бути відповідь Росії на «обстріли житлових кварталів ДНР та ЛНР», які, на його думку, здійснюють Збройні сили України.

Депутат заявив, що російська армія має знищити українські «центри прийняття рішень». Для цього окупанти мають діяти за принципом «око за око».

«На мій погляд, давно настав час планомірно завдавати удари по центрах прийняття рішень, у тому числі в Києві», – упевнений Олег Морозов.

Нагадаємо, що у червні Росія натякнула на можливі удари по «центрах прийняття рішень» не тільки в Україні, а і у країнах НАТО, які підтримують Збройні сили нашої країни.

Крім того, на початку липня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що наказав військовим взяти на приціл «центри прийняття рішень ворогів Мінська».