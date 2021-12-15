Саакашвілі може стати інвалідом – лікар

Зараз у Михайла Саакашвілі посттравматичний стрес та енцефалопатія Верніке

Центр «Емпатія» відправив листи до деяких іноземних клінік з проханням прийняти колишнього грузинського президента на лікування

Лікар-невролог Отар Тоїдзе з медичного центру «Емпатія» в Грузії вважає, що колишнього президента країни Михайла Саакашвілі необхідно відправити на лікування до лікарні, інакше його стан погіршиться, і це призведе до плачевних наслідків. Про це Тоїдзе сказав журналістам, пише Інтерфакс.

«Зараз у Михайла Саакашвілі посттравматичний стрес та енцефалопатія Верніке, яка може різко загостритись, і ми отримаємо не здорового, а інваліда Саакашвілі», – повідомив Тоідзе.

Він додав, що медичний центр «Емпатія» зробив кілька запитів до закордонних клінік про можливість лікування Саакашвілі, але поки що домовленості з жодною лікарнею немає.

«Клініку треба підібрати відповідно до стану пацієнта та за його згодою. Ми направили листи до кількох закордонних клінік, зокрема до Німеччини, але відповідь поки що запізнюється», – сказав Тоідзе.

У Грузії Саакашвілі проходить у кількох кримінальних справах. Своє затримання експрезидент вважає незаконним, а звинувачення на його адресу – сфальшованими.

За станом здоров'я Саакашвілі у військовому шпиталі в Горі спостерігають три групи лікарів - офіційний медичний консиліум, створений при Мін'юсті Грузії, лікарі якого здійснюють реальне лікування, друга група медиків створена при Народному захиснику Грузії, вона консультативна, а третя група з центру «Емпатія», на припущенні якої у шпиталь наполягав сам Саакашвілі.

Нагадаємо, лікарка Саакашвілі назвала причину прийому політиком психотропних препаратів.

Раніше лікар заявила про «фармакологічне катування» Саакашвілі.

Також консиліум лікарів діагностував у Саакашвілі посттравматичний стресовий розлад.

Крім того, МОЗ Грузії вважає, що Саакашвілі не потребує лікування за кордоном.

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