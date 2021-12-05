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    Лікарка Саакашвілі назвала причину прийому політиком психотропних препаратів

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    Саакашвілі мві проблеми зі сном після перенесеного коронавірусу - Лікарка Саакашвілі назвала причину прийому політиком психотропних препаратів
    Саакашвілі мві проблеми зі сном після перенесеного коронавірусу
    фото з відкритих джерел

    Гогорішвілі зауважила, що експрезидент Грузії приймав мінімальні і допустимі дози сильнодіючих ліків

    За словами лікарки колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі Ніно Гогорішвілі, в 2020 році Саакашвілі переніс Covid, і через проблеми зі сном йому були призначені психотропні препарати. Про це Гогорішвілі розповіла журналістам у військовому госпіталі Горі, де зараз Михайло Саакашвілі проходить курс реабілітації після тривалого голодування, повідомляє «Грузія Онлайн».

    Лікарка сказала, що дози ліків, які приймав Саакашвілі, були мінімальними і допустимими. Так лікар прокоментувала заяву керівника Центру «Емпатія» Маріам Джишкаріані про те, що «Михайлові Саакашвілі в пенітенціарній установі давали психотропні препарати, неадекватне застосування яких розцінюється як фармакологічне катування».

    «Що стосується психотропних препаратів, то в 2020 році пан Михайло переніс Covid, у нього були проблеми зі сном, йому призначили певні психотропні препарати. І в цьому випадку за основу були взяті препарати, які він приймав. У наступний період лікування після спостереження він зазнав трансформацію. Ця проблема зі сном зберігається і сьогодні, але ми з нею справляємося».

    «Дозування жодного разу не було перевищено. Всі дози були мінімальними, мінімально допустима доза. Про високу дозу жодного разу не говорилося і він не приймав. Крім того, додам, що якщо знадобиться коригування, запрошення іншого фахівця, то ми зробимо і це. Якщо якийсь фахівець має здорову думку і може висловити нам свою думку, але не з екрану телевізора, то приходьте і поділіться з нами. Ми це теж обговоримо, і якщо буде прийнятно, то врахуємо. Що стосується препарату, то це конфіденційна інформація. Між Комісією Маріам Джишкаріані і Держкомісією був досягнутий компроміс, і тепер ці препарати прописуються на узгодженій основі. Думка всіх комісій врахована і погоджена. Заяви Джишкаріані – це її думка, а не наша», – сказала лікарка Михайла Саакашвілі.

    До слова, глава МОЗ республіки Грузія Катерина Тікарадзе заявила, що засуджений експрезидент Михайло Саакашвілі отримує необхідну медичну допомогу на батьківщині і не потребує переведення за кордон

    Напередодні мати Саакашвілі попросила повернути сина в Україну. Вона вважає, що знаходження її сина у Грузії дуже небезпечне.

    Зазначимо, під судом над Саакашвілі у Грузії відбулися зіткнення (відео).

    Саакашвілі вперше після затримання привезли в суд у Тбілісі.

    Напередодні консиліум лікарів діагностував у Саакашвілі посттравматичний стресовий розлад.

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    Теги: суд Михайло Саакашвілі лікар Грузія
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    Лікарка Саакашвілі назвала причину прийому політиком психотропних препаратів