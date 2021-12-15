У столиці судитимуть лікаря, якого звинувачують у смерті немовля (відео)

Дівчинка вже народилася в комі, за словами породіллі, лікарі це приховували

За статтею незалежне виконання службових обов’язків, лікарю загрожує до трьох років позбавлення волі.

Скандал трапився в одному з приватних пологових міста. Прокуратура вручила підозру лікарю-гінекологу, його звинувачують в смерті новонародженої Віри Косогової.

Як ідеться у сюжеті ТСН, дитина задихнулася ще до появи на світ, народилася з мертвим мозком та не прожила – проіснувала – лише 55 днів.

Смерть немовля сталася більше року тому, народжувала Лідія Косогова у пологовому у Пущі-Водиці. За два тижні до пологів породілля відчула біль внизу живота, почалася кровотеча. Жінка одразу поїхала до пологового, але там вагітну не лишили, відправили додому.

За словами Лідії, в день пологів вона приїхала до пологового. Живіт розривався від болю, а медперсонал стверджував, що все добре. І коли на екрані монітору не було проявів серцебиття, говорили, що все нормально, бо дитина перевертається.

Дівчинка вже народилася в комі, за словами породіллі, лікарі це приховували. Крім цього, три дні розповідали новоспеченій матусі, що випишуть її скоро додому з дитиною. Але у пологовому донька залишалася понад місяць.

Судмедекспертиза встановила – лікар невчасно призначив кесарево і дівчинка встигла задихнутися. Лікарем , за словами експертів, було неправильно встановлено дані КТГ-моніторингу дитини. Комісія лікарів констатувала бездіяльність лікарів у даному випадку.

Медики звинувачення відкидають. Лікар, який робив кесарів розтин, винуватим себе не вважає. За статтею незалежне виконання службових обов’язків, лікарю загрожує до трьох років позбавлення волі. Нині він на роботі.

Усього за пологи і перебування у лікарні родина заплатила понад 100 тисяч гривень.

Нагадаємо, раніше на Тернопільщині від коронавірусу вперше померло немовля, дитині було дві місяці і 29 днів.

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