Консиліум лікарів діагностував у Саакашвілі посттравматичний стресовий розлад

Лікарі заявили, що Саакашвілі потребує стаціонарного мультидисциплінарного реабілітаційного лікування

Консиліум лікарів, які займаються моніторингом лікування експрезидента Грузії Михайла Саакашвілі, діагностував у нього посттравматичний стресовий розлад. Про це в неділю журналістам повідомила керівниця консиліуму, голова організації «Емпатія» Маріам Джишкаріані, інформують ЗМІ.

«За попередніми результатами, про які ми можемо вже говорити, у пацієнта підтверджується синдром посттравматичного стресового розладу, що пов'язано зі знаходженням у в'язниці та фактами насильства. Спостерігається також і неврологічна симптоматика. Ви знаєте, що йдеться також про енцефалопатію Верніка, що є результатом голодування», – сказала Джишкаріані.

Вона також додала, що Саакашвілі потребує стаціонарного мультидисциплінарного реабілітаційного лікування.

Напередодні лікар заявив, що Саакашвілі знадобиться допомога психіатра.

Нагадаємо, після припинення голодування поліпшується стан експрезидента Грузії, глави Виконавчого комітету реформ України Михайла Саакашвілі, який перебуває під вартою у грузинському військовому госпіталі.

Раніше повідомлялося, що Саакашвілі погодився поїхати з тюремної лікарні до Тбілісі до військового шпиталю.

Напередодні ввечері повідомлялося, що стан Саакашвілі стабілізувався після втрати свідомості.

Як відомо, Саакашвілі після втрати свідомості перевели в реанімацію тюремної лікарні.

Читайте також: